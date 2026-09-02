Mario Kart 8 Deluxe ottiene miglioramenti tecnici e supporto per 8 giocatori su Switch 2

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Nintendo sta facendo quello che fa di solito: arriva dal nulla con annunci piuttosto importanti. Questa volta, si tratta del loro secondo gioco più venduto di sempre (che è molto vicino a superare il primo posto detenuto da Wii Sports), Mario Kart 8 Deluxe.

Senza alcun preavviso, il gioco ha ora ricevuto un supporto notevolmente ampliato per Switch 2, con la caratteristica principale che ora otto giocatori possono giocare a schermo diviso. È stato inoltre aggiunto il supporto per la telecamera USB della Switch 2, così puoi usare i tuoi volti sopra i driver durante il gioco e sono stati apportati miglioramenti tecnici:

"Con il supporto per il display del Nintendo Switch 2 e le TV ad alta risoluzione, ora puoi giocare Mario Kart 8 Deluxe con una grafica più nitida. Anche i tempi di caricamento sono migliorati, così puoi arrivare più velocemente all'azione."

Nintendo sta seguendo le orme di Microsoft in questo caso, quindi l'aggiornamento per la nuova console è piacevolmente gratuito, quindi scaricalo e inizia il divertimento.