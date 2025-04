Mario Kart 9 è Mario Kart World e la prima esclusiva Nintendo per Switch 2

Nintendo ha dato il via al Nintendo Switch 2 Direct in grande stile - il primo in assoluto ad essere trasmesso in 4K, tra l'altro - svelando quello che è probabilmente il fiore all'occhiello dei suoi titoli di lancio sulla nuova console, Mario Kart World .

Esatto, il nono capitolo della serie racing di Mario e compagnia vuole abbandonare la numerazione tradizionale e fare un salto "globale", in quanto questa sarà la prima volta che vedremo aprirsi scenari attraverso i quali poterci muovere in assoluta libertà.

Inoltre, Nintendo ha confermato che vedremo 24 piloti gareggiare contemporaneamente, sia nella tradizionale modalità Grand Prix, sia nelle nuove modalità Free e Survival.

Mario Kart World sarà un'esclusiva per Nintendo Switch 2, e sembra che Nintendo abbia molte sorprese in serbo per questo gioco e abbia bisogno di più tempo per svilupparle, dato che siamo stati invitati a uno speciale Direct dedicato al gioco il 17 aprile alle 14:00 BST/15:00 CEST.