HQ

In realtà sono passati undici anni dall'ultima volta che un gioco di Mario Kart è stato rilasciato per una console Nintendo. Dato che Mario Kart 8 è uno dei giochi più venduti al mondo e anche il secondo gioco più venduto di Nintendo (solo Wii Sports è davanti, che come sapete era incluso in ogni console Wii) nonché di gran lunga il miglior party racer di sempre, non è ovviamente esagerato dire che nulla è stato più caldo per la versione Switch 2 di Mario Kart World.

HQ

In effetti, Mario Kart 8 è così follemente buono che mi sono spesso chiesto come potesse essere superato. A volte Nintendo ha provato espedienti di breve durata, come quando hanno optato per due piloti per kart in Double Dash o quel volante di plastica su cui avresti messo il tuo mote Wii in Mario Kart Wii, e temevo che avrebbero provato di nuovo qualcosa del genere per creare una sensazione di freschezza.

Sì, è il momento ragazzi. Il primo nuovo gioco di Mario Kart per una console Nintendo in oltre undici anni è qui.

Annuncio pubblicitario:

Fortunatamente, Nintendo ha dichiarato in un'intervista che pensano che l'8 sia stata una sorta di destinazione finale per il classico Mario Kart, e quindi ora stanno consegnando qualcosa di completamente nuovo. Quindi non si tratta di un espediente, ma di un cambiamento fondamentale sotto forma di un mondo aperto. So che i mondi aperti sono qualcosa di cui si è abusato pesantemente nel corso degli anni, e non c'è quasi un concetto in cui gli sviluppatori non abbiano pensato che tutto sarebbe stato migliore se si potesse andare dove si vuole. Così... Nintendo ha commesso lo stesso errore.

Ecco perché l'altra settimana ci ho giocato con piacere al Nintendo Germania, il che mi ha calmato notevolmente. E ora sto giocando come un pazzo nel comfort di casa mia e ho buone notizie. Perché sì, Nintendo ha creato quello che probabilmente sarà un nuovo fulmine senza tempo. Hanno combinato il meglio di Mario Kart con il meglio delle tendenze dei giochi moderni come i mondi di Forza Horizon 5 e il battle royale, hanno aggiunto le loro consuete stranezze e lo hanno condito con più amore Nintendo di quanto potessi mai chiedere. A tal fine, hanno migliorato o eliminato i pochissimi difetti che erano comunque presenti in Mario Kart 8.

Il mondo è molte volte più grande di prima e se vedi qualcosa, probabilmente puoi guidare anche lì.

La grande novità, come sapete, è che Mario Kart World ha un mondo aperto, e che quindi tutto è connesso.

Quello che vedi all'orizzonte è quello a cui puoi andare. Nintendo te lo ricorda piacevolmente nella schermata iniziale del gioco, dove un cavaliere solitario arriva rotolando. Con la semplice pressione di un pulsante, ti siedi tu stesso al volante e puoi iniziare a girare il mondo.

Annuncio pubblicitario:

Ma... Conserverò quel po' per più avanti nella recensione. Afferrare il nuovo Pro Controller di Nintendo mi fa pensare che l'abbiano quasi progettato per essere ottimale per Mario Kart World. Perché anche se ci si può rilassare in un mondo meravigliosamente colorato, sono le opzioni classiche ad essere la grande attrattiva, almeno per me. Ciò significa che troverai varie modalità per giocatore singolo e multiplayer, la maggior parte delle quali sono cose che già conosciamo. Dalla riproduzione di singoli brani alla prova a tempo e, naturalmente, alle coppe.

Free Roam ti permette di esplorare il mondo al tuo ritmo.

Quest'ultimo, come prima, consiste in un totale di quattro gare, ma è qui che le somiglianze sostanzialmente finiscono. A seconda della coppa che scelgo, parto da un posto e alla fine della gara sono in un altro, un concetto chiaro che rinnova il sistema classico in un modo che sembra logico ed evita così la sensazione di cambiare per il gusto di cambiare. Ma questo non significa che si tratti solo di andare dal luogo A al luogo B. Ci sono molti luoghi sulla mappa, spesso basati su cose che abbiamo visto prima nella serie. Puoi quindi fare tre giri in questi prima che sia il momento di andare avanti, e puoi anche dividerlo in modo da fare un giro su una pista prima di passare a metà gara. Non c'è davvero nulla di negativo da dire su questo, anzi, garantisce la massima varietà possibile sia con percorsi tortuosi che con i rettilinei più lunghi della serie fino ad ora. Inoltre, l'ambiente può essere modificato più volte durante una singola gara. Brillante!

Quando si scelgono i driver (per me di solito si tratta di Luigi e Waluigi), noto che non dobbiamo più scegliere né le ruote né i deltaplani. Non è qualcosa di cui sono triste ad essere onesti, ci è voluto solo un sacco di tempo inutile quando le persone passavano prontamente attraverso tutte le ruote ogni volta e sceglievano comunque quella più bella. I veicoli, ovviamente, hanno caratteristiche uniche e anche il tuo personaggio cambia le cose e nel complesso questo sembra il modo giusto da percorrere. Per coloro che vogliono ancora personalizzare le cose, ci sono un sacco di adesivi da sbloccare per personalizzare il proprio kart, e i personaggi hanno anche diversi costumi molto dettagliati tra cui scegliere, con una menzione speciale per il costume da wampiro di Waluigi (che credo fermamente Nintendo dovrebbe trasformare in un intero gioco).

Il costume da wampiro di Waluigi non è secondo a nessuno. Dategli il suo gioco Nintendo.

Ho iniziato la mia carriera mondiale con i 100 metri cubi alla classica Mushroom Cup, dove le gare partono dal Mario Bros Circuit, per concludersi passando per Crown City e Whistlestop Summit nello spazioporto DK. Guardare 24 piloti tagliare il traguardo in una sorta di sfilata di mascotte di creature famose e molto meno conosciute del Regno dei Funghi è sorprendentemente impressionante. Quando si accende il semaforo verde, me ne vado ed è chiaro che le superstar lavorano ancora come hanno sempre fatto.

La più grande differenza di gameplay questa volta è che i salti sono tornati. Questi erano presenti nel primissimo Mario Kart per Super Nintendo, ma sono scomparsi lungo la strada. Qui, invece, hanno una funzione leggermente diversa e vengono utilizzate, tra le altre cose, per permettere di cavalcare sui muri. Per farlo con successo, tuttavia, dovrai caricare il tuo salto, e questo significa che dovrai cambiare un po' il tuo stile di gioco se vuoi diventare un top driver. Cercare di sbandare al massimo in ogni curva non è più automaticamente la cosa migliore da fare e può farti perdere scorciatoie importanti e simili, e ce ne sono molte, quindi imparare a padroneggiare i salti è senza dubbio importante.

Rimanere in pista non è certo così importante ora, anzi, la periferia spesso può aiutarti.

Altre cose che noto rapidamente sono dettagli come il fatto che non è più necessario tenere premuto un pulsante per posizionare, ad esempio, un guscio verde come protezione dietro di te, ma è qualcosa che viene fatto automaticamente quando raccogli l'oggetto. Quindi devi solo premere il pulsante quando è il momento di sparare, che è una funzione piacevole e davvero facile da usare che apprezzo. Altre piccole cose sono che ora vedi più chiaramente quanta spinta ti è rimasta su funghi d'oro e simili, il che li rende più facili da cronometrare e utilizzare. Direi anche che gli avversari del computer sembrano essere un po' più facili questa volta, e anche se dovrei ovviamente vincere 100 cc, è stato comunque con un margine schiacciante che ho vinto la prima volta che ho giocato, senza conoscere scorciatoie o nuove meccaniche di gioco.

La Mushroom Cup si conclude con una corsa in salita assolutamente fenomenale allo DK Spaceport, il cui design ricorda il cantiere dell'originale Donkey Kong del 1981, dove una gigantesca scimmia robot si alza e lancia barili verso i cavalieri in una sequenza assolutamente deliziosa. Da qui ho continuato a giocare e ho scelto la reinterpretazione acquosa del Galeone di Wario e dei Moo Moo Meadows, entrambi completamente rinnovati. Le gare in acqua sono nettamente diverse e offrono naturalmente una sensazione diversa al terreno solido sotto le ruote, e penso quasi di poter sentire lievi influenze dai giochi Wave Race, il che ovviamente è tutto positivo.

Iniziare una gara con 24 persone è davvero impressionante. Ci sono cose che accadono ovunque.

Se non vuoi giocare a Grand Prix, c'è anche la modalità Versus che ti consente di riprodurre singoli brani. Perché non giocare a Mario Circuit e, dopo averlo giocato, iniziare una gara contro i vicini Acorns Heists? Potrai anche sperimentare come il mondo cambia dai classici ambienti di corsa a quelli lussureggianti e bellissimi. Una volta lì, puoi scegliere un'altra gara di collegamento, come il mio Boo Cinema preferito, dove l'ambiente verdeggiante cambia rapidamente in qualcosa di più autunnale e presto in vere e proprie corse horror (beh, per gli standard Nintendo) in un cinema infestato da fantasmi con molti effetti fantastici. Tuttavia, non è necessario scegliere una pista di collegamento per la tua ultima gara, ovviamente puoi scegliere qualsiasi pista tu voglia.

Correre in questo modo è davvero delizioso e sono davvero incoraggiato a giocare a tutto perché lungo i tracciati c'è l'opportunità di sbloccare nuovi costumi tramite pacchi di cibo nascosti alla periferia. I costumi sono davvero molto diversi e possono, ad esempio, trasformare la pomposa Peach in un contadino, Yoshi in un venditore di gelati soft o perché no Re Boo in un aristocratico? Si sentono quindi motivati a trovare, e noto che i miei amici dedicano sempre un po' di tempo non solo a scegliere un personaggio per ogni razza, ma anche ad assicurarsi che sia il più bello. Sono già appassionata e so che non mi sentirò finita finché non avrò trovato ogni singolo costume.

Per coloro che tengono davvero il conto, ci sono diversi nuovi meccanismi sotto il cofano oltre alla possibilità di saltare, non ultimo per riavvolgere il tempo per se stessi, mentre gli avversari continuano in avanti.

Detto questo, è il momento di tornare alla modalità di gioco Free Roam, quella con il mondo aperto, che ti dà l'opportunità di esaminare correttamente l'enorme sandbox di corse, dove puoi guidare praticamente ovunque. Come in Forza Horizon 5, lasciarsi alle spalle le strade per un po' di esplorazione è d'obbligo, poiché Nintendo ha segreti nascosti un po' ovunque, di solito sotto forma di blocchi P. Incontrandoli si ottiene una sfida a tempo di varia difficoltà, mentre completandoli si sbloccano nuovi contenuti (non ultimi gli adesivi per migliorare i carrelli). Alcune di queste sfide sembrano un po' simili a puzzle nel design, altre sono orientate alle corse e altre ancora ruotano attorno al volo.

C'è molto di più, però, come il fatto che puoi imbatterti in un gruppo di motociclisti che devi improvvisamente abbattere in una corsa frenetica, e ci sono un sacco di soldi per sbloccare oggetti e altri segreti. Inoltre, Mario Kart World ha il suo sistema di obiettivi che ti incoraggia a fare tutto e anche di più. Come ci si aspetterebbe, alcune sfide sono abbastanza facili, mentre altre sono decisamente difficili... e alcuni li ho visti e ho lottato per ore per arrivarci. Come ho detto, c'è molto da fare, ma vedo ancora Free Roam come un po' troppo scarso. La varietà semplicemente non c'è. Il mondo di gioco è un po' troppo morto e le sfide non sono state abbastanza varie da permettermi di volermi sedere con questo per un certo periodo di tempo. Presumo che verranno aggiunti nuovi contenuti, ma non ci siamo ancora. Vorrei anche menzionare che c'è una modalità foto che penso molti apprezzeranno, con molte funzionalità, e grazie a Free Roam è facile ottenere le posizioni e le angolazioni da cui si desidera le immagini.

Ora scegli solo i kart, non le gomme e i deltaplani.

La vera Mario Kart World star per me è il nuovo Knockout Tour dal sapore battle royale. Una modalità di gioco per un massimo di 24 persone in sei gare, dove è importante non finire come uno degli ultimi quattro perché significa eliminazione immediata. L'ultima gara è quindi rimasta solo in quattro persone e l'assetto la rende automaticamente molto più emozionante. Nelle coppe ottengo un po' meno punti se non taglio il traguardo per primo, ma posso comunque vincere facendo bene nelle altre gare. Qui, invece, esco. Fine partita.

Prima di ogni gara, tutti possono votare su quale percorso vogliono giocare tra tre opzioni preselezionate, ma puoi anche uscire sulla mappa e scegliere qualsiasi percorso. Dato che la scelta di tutti viene estratta a sorte, potrebbe essere il tuo brano preferito, anche se sei stato l'unico a sceglierlo. Il prestigio è immediatamente palpabile quando 24 giocatori competono in questa modalità di gioco assolutamente deliziosa (dove non posso fare a meno di menzionare che sono riuscito a vincere la mia prima gara a titolo definitivo durante la sessione di test in Germania, in competizione con altri media europei). Essere proprio sull'orlo dell'eliminazione durante la gara è un fattore di stress che va oltre la maggior parte delle cose e la sensazione di "solo un'altra gara" è palpabile in una sconfitta, mentre una vittoria invece ti fa sentire assolutamente malconcio dallo stress. Assolutamente fenomenale, e ulteriormente sollevato da un pregevole codice online che nonostante l'estremo picco della giornata di apertura non ha avuto problemi.

La battaglia in mongolfiera è più bella che mai.

Altre opzioni sono il ritorno di Coin Runners e Balloon Battle. Non offrono grandi sorprese, ma il maggior numero di giocatori combinato con percorsi migliori e divertenti oggetti bonus ha reso entrambi una gioia da giocare. Chiaramente due modalità di gioco che hanno un futuro sia online che offline.

Per inciso, penso di aver notato che i potenti oggetti bonus sono un po' più generosi questa volta, forse a causa del fatto che ora ci sono 24 giocatori in pista, quindi ci sono molte persone che hanno la possibilità di sparare proiettili blu. Ma anche le stelle e i Bullet Bill sono stati usati un po' più frequentemente di quanto penso di essere abituato. C'è un'impostazione per regolare gli oggetti bonus per coloro che lo desiderano. Naturalmente ci sono un paio di nuovi elementi inclusi, non ultima la possibilità di fare le cose in grande, che è diventata rapidamente una delle mie preferite. Sparare a un kart con un guscio è una cosa, ma investirli per fargli vedere davvero l'umiliazione è un'altra cosa. Anche la capacità di lanciare martelli, essenzialmente una forma di buccia di banana migliorata, funziona molto bene.

Porta i tuoi amici su Free Roam e scatta una foto divertente insieme.

Vorrei concludere commentando la grafica e il suono. Dopotutto, è una nuova console che Nintendo sta consegnando qui. Quando ho visto le prime immagini del gioco, non ero del tutto convinto dalla grafica e ho pensato che ricordasse un po' troppo il suo predecessore. Ma in movimento, è una cosa completamente diversa. Da un lato, tutto è molto meglio animato e più vivido, e dall'altro, gli enormi mondi e i 24 piloti non possono essere ignorati. Mario Kart World è semplicemente stupenda, e Nintendo riversa l'amore della sua lunga storia. Se conosci il tuo Regno dei Funghi, non sarai in grado di trattenerti dal voler indicare lo schermo e gridare solennemente "GUARDA, HAI VISTO QUELLO?! " quando un oscuro nemico sfarfalla alla periferia. A questo si aggiunge una colonna sonora assolutamente magnifica con molte nuove canzoni e persino vecchie rielaborate per adattarsi al gioco.

HQ

È con grande piacere che oso dire che Nintendo lo ha fatto di nuovo. Mario Kart 8 Deluxe è oggi un vero e proprio gioco per me, contenente due pacchetti DLC della versione Wii U e quattro pacchetti DLC di Switch. Mario Kart World lo eguaglia già dal punto di vista dei contenuti e sembra una piattaforma perfetta su cui costruire, ed è di per sé un meraviglioso gioco di corse sia per i dilettanti felici che vogliono solo andare in kart con gli abitanti del Regno dei Funghi sia per i professionisti che amano ottimizzare le loro piste e imparare rapidamente a passare tanto tempo a guidare sui muri quanto a terra. Una killer app migliore per Switch 2 è semplicemente difficile da immaginare, e il solo pensiero che questo sia un gioco che migliorerà ancora con più contenuti in futuro lo rende un gioco da non perdere.