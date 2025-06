Mario Kart World: Come creare un LAN Party da 24 giocatori

HQ

Molti di voi hanno appena ricevuto il loro nuovissimo Nintendo Switch 2 con Mario Kart World, e per quanto possiate fare da soli, la prima cosa che volete fare è condividere l'esperienza con gli amici, giusto?

Naturalmente, centinaia di migliaia di incontri sono stati organizzati per questo fine settimana: verrete a fare una festa Mario Kart World ? World consente a 2-4 persone di giocare a schermo condiviso (come è obbligatorio dal Nintendo 64, sulla stessa TV) e anche di collegare fino a 8 macchine insieme ovunque in modalità wireless per giochi portatili, ognuno con la propria console in mano. D'altra parte, anche i server online sono già in fiamme, con un livello competitivo pazzesco per il terzo giorno di vita del gioco.

Ma c'è una modalità che si colloca a cavallo tra le due, una modalità che abbiamo sperimentato in prima persona alla premiere di Nintendo Switch 2 a Parigi, mettendo 24 persone l'una contro l'altra nella stessa location. Tutti e 24 urlavano, ovviamente.

Bene, puoi fare la stessa cosa a casa o in un luogo più grande se espandi il meetup da 4-8 persone al numero massimo di corridori sulla griglia di partenza. Quindi, come si fa?

Come configurare LAN Play in Mario Kart World, passo dopo passo



Prima di tutto, è naturalmente necessario disporre di una rete locale o di un punto di accesso comune. E che tutti i giocatori abbiano il loro Switch 2 con i rispettivi Mario Kart World.

Quindi, collega tutte le console fisiche alla stessa LAN, tramite cavo ethernet (sai che il Dock viene fornito con una porta pronta all'uso) o alla WAN, collegando le macchine alla stessa rete Wi-Fi.

Quindi, decidi quale console ospiterà e crea il gruppo. Il giocatore scelto dovrebbe fare il passo successivo.

Ora, dal menu principale di Mario Kart World, non vai su "Multiplayer" o "Online", perché come abbiamo detto, questa modalità è un ibrido.

Infine: vai su "Riproduzione wireless" (la quarta opzione), tieni premuti i pulsanti L e R e, senza rilasciarli, premi la levetta sinistra come se fosse un pulsante. Vedrai quindi l'opzione cambiare in " LAN Play ".

Infine, accedi e crea una stanza a cui possono unirsi fino a 23 altri giocatori connessi alla stessa rete.



Questa modalità era già presente in Mario Kart 8 Deluxe ed è stata fondamentalmente progettata per poter organizzare campionati in pubblico e anche eventi competitivi, ma puoi approfittarne per farlo da solo con amici e familiari. Soprattutto, rimuove il limite di 8 console collegate tra loro in modalità wireless (in "Wireless Play"), perché un router si occupa della connessione e della condivisione dei dati.

In altre parole, questo sblocca letteralmente il miglior modo possibile di giocare Mario Kart World: multiplayer locale per 24 persone.

Stai già pensando di organizzare il tuo LAN Party? Raccontaci la tua esperienza qui sotto.

