Mario Kart World è il gioco più venduto in Giappone nella serie

Mario Kart 8 (inclusa Mario Kart 8 Deluxe ) è il secondo gioco più venduto di Nintendo di tutti i tempi, dopo Wii Sports. Anche se Mario Kart World non ha ricevuto la stessa accoglienza calorosa, non c'è dubbio che sia un gioco di alto livello che ha attirato orde di acquirenti.

La strategia di includere il gioco con un'edizione più costosa di Switch 2 si è rivelata un colpo di genio, ed è stato ora rivelato che questa strategia ha contribuito a farlo diventare il gioco di Mario Kart più venduto fino ad oggi in Giappone, raggiungendo 2,5 milioni di copie vendute in sole 29 settimane. Il precedente titolo più venduto della serie era stato Mario Kart Wii, che ha impiegato 89 settimane nel paese per raggiungere lo stesso traguardo.

Questo rende anche Mario Kart World, non sorprendentemente, sia il gioco Switch 2 più venduto in Giappone nel 2025 sia il gioco più venduto in assoluto.

Il fatto che sia bundle ha ovviamente contribuito al suo successo (proprio come è successo per Wii Sports ), ma come abbiamo riportato di recente, sembra che i bundle di Switch 2 con Mario Kart World potrebbero scomparire nel prossimo futuro.