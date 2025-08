Mario Kart World è l'unico milione di vendite confermate su Nintendo Switch 2 prima della fine di giugno

HQ

Nintendo ha condiviso oggi, venerdì 1 agosto, i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026. Ciò significa che questo rapporto contiene i primi dati ufficiali direttamente da Nintendo stessa sulle prestazioni di Nintendo Switch 2 al lancio, oltre a dati su software, profitti e previsioni future.

A seguito delle notizie che abbiamo anticipato pochi minuti fa sui 6 milioni di console Switch 2 vendute nelle prime tre settimane di vendita, ora siamo raggiunti dai dati del suo compagno al momento del lancio. Mario Kart World era il titolo di lancio ideale (non per niente, il suo predecessore è stato il gioco più venduto durante l'intero ciclo di vita di Switch) e, mentre la stragrande maggioranza delle console vendute veniva fornita con un codice di download per il gioco, migliaia di giocatori in più hanno acquistato l'edizione con cartuccia fisica. In totale, si tratta di 5,63 milioni di unità di Mario Kart World nel suo primo mese - un colosso assoluto.

Complessivamente, le vendite totali di giochi per Nintendo Switch 2 al 30 giugno sono state di 8,67 milioni di copie, il che significa che quei 3,04 milioni di giochi non Mario Kart sarebbero stati divisi tra Bravely Default, Yakuza 0 Director's Cut, Sonic X Shadow Generations o Cyberpunk 2077 (solo per citarne alcuni). Vedremo come si sono comportati Donkey Kong Bananza e Drag x Drive nei rispettivi lanci nel prossimo rapporto ufficiale, ed è probabile che l'elenco dei giochi da milioni di vendite su Nintendo Switch 2 si espanderà rapidamente.