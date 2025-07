Mario Kart World ha già venduto più copie fisiche di Mario Kart 8 in Giappone

HQ

Non è un segreto che il Wii U sia stato una parata di fallimenti, né che il suo gioco più venduto sia stato Mario Kart 8. Tuttavia, vale la pena segnalare che dopo sole sei settimane sul mercato, Mario Kart World ha venduto più copie fisiche di quanto abbia fatto l'ottavo gioco per Wii U.

Vale anche la pena ricordare che le vendite digitali non erano così diffuse durante l'era Wii U, il che rende il risultato ancora più impressionante. Secondo Famitsu (tramite My Nintendo News) un totale di 1.310.444 milioni di copie fisiche Mario Kart 8 sono state vendute per Wii U in Giappone e Mario Kart World ora si attesta a 1.365.072 copie fisiche.