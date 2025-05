Mario Kart World include i ragazzi timidi sugli snowboard

HQ

Molte persone sono rimaste sorprese quando Nintendo ha annunciato a marzo che avrebbe lanciato la propria app di notizie, chiamata semplicemente Nintendo News. Da allora, ha dimostrato di essere una buona fonte di notizie Nintendo, che ha scelto di presentare le cose per prima.

Questo è stato il caso durante il fine settimana (grazie a My Nintendo News) quando hanno colto l'occasione per mostrare una missione in Mario Kart World che coinvolge sia un P Switch che Shy Guys sullo snowboard. Si tratta semplicemente di completare un percorso di gara invernale in modo tempestivo, pur potendo condividere le piste con i suddetti timidi ragazzi. Dai un'occhiata alla clip di Bluesky qui sotto per vedere come è fatto.

Mario Kart World uscirà insieme a Switch 2 il 5 giugno.