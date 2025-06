Mario Kart World, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship uscirà questo autunno

È un momento fantastico per essere un fan dei piloti di kart. Non solo Mario Kart World è nella mente di tutti, ma più avanti quest'anno possiamo aspettarci Sonic Racing: Crossworlds, un altro Garfield Kart e persino un'ulteriore alternativa Paw Patrol.

Sì, è stato annunciato un gioco noto come Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, con questo che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch il 31 ottobre. A differenza di alcuni dei precedenti giochi della serie, questo si concentrerà esclusivamente sulle corse di monster truck e presenterà 12 piste da padroneggiare, tre posizioni dell'arena da conquistare (Adventure Bay, Mountain e Foggy Bottom ), un mucchio di personaggi giocabili e abilità speciali da usare che si combinano con le tecniche di corsa per ravvivare il gameplay.

Venendo da Outright Games, ci viene detto che ci sarà un gioco cooperativo in solitaria e in locale e a schermo condiviso, con un gameplay progettato per un pubblico di soli tre anni. È dotato di un sistema Monster Truck Transformation che consente ai giocatori di trasformare veicoli normali in monster truck a metà gara, il tutto mentre eseguono acrobazie e acrobazie emozionanti.

Parlando del gioco, l'amministratore delegato Stephanie Malham, ha dichiarato: "Con Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, volevamo creare un'esperienza di corsa accessibile speciale che tutta la famiglia potesse godere insieme. La funzione di trasformazione del monster truck aggiunge una nuova entusiasmante dimensione al gameplay che crediamo delizierà i fan. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Nickelodeon per assicurarci che questo gioco catturi il divertimento e l'avventura che hanno reso PAW Patrol un fenomeno globale".

Dai un'occhiata al trailer di annuncio del gioco qui sotto.