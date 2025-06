Mario Kart World produttore non esclude 200cc

HQ

Martedì, siamo finalmente riusciti a condividere le nostre impressioni da quasi sette ore con Mario Kart World, e se le avete lette (se no, fatelo e basta), saprete che siamo molto positivi.

Tuttavia, abbiamo notato che sembra un po' più facile del suo predecessore e 150 cc non è così veloce come lo ricordiamo. Questo ha portato molti a chiedersi se sarà di nuovo possibile giocare a 200cc. E potrebbe essere così, perché in un'intervista con Rolling Stone, il produttore Kosuke Yabuki dice questo a riguardo:

"Alcuni giocatori sono davvero contenti dell'aggiunta di modalità ad alta difficoltà come questa. Tuttavia, questo significa che prenderemo in considerazione l'aggiunta di cilindrate superiori a 150 cc a Mario Kart World ? Temo di non poterlo dire ancora."

In sostanza, sa che i giocatori vogliono la 200cc e non esclude nulla, quindi sembra ancora speranzoso per chiunque senta di volere che le corse vadano ancora più veloci.

Se vuoi vedere di più da Mario Kart World, vai in questo modo sia per screenshot esclusivi che per il gameplay.