Mario Kart World riceve diversi cambiamenti di layout dei binari in un grande aggiornamento

Come al solito, Nintendo ha ancora il talento di sorprenderci, e oggi ha rilasciato un grande aggiornamento per Mario Kart World senza alcun preavviso, aggiungendo un sacco di novità.

L'aggiornamento - versione numerata 1.4.0 - dimostra che Nintendo ha effettivamente ascoltato le critiche che molti giocatori hanno sollevato sul gioco, ovvero che i tracciati tra le aree sono troppo dritti e poco coinvolgenti. La disposizione è quindi stata modificata per diversi binari in VS Race /Online /Wireless Play per renderlo più interattivo durante il viaggio da e verso Koopa Troopa Beach (presumiamo che in futuro possano essere modificati altri tracciati se ciò avrà successo).

Ma le notizie non si fermano qui. Ora puoi anche usare Custom Items, il che significa fondamentalmente che puoi rimuovere alcuni oggetti bonus che ritieni inutili o che rovinano l'equilibrio. Ora è anche più facile giocare con gli amici online, i menu sono stati migliorati e ci sono diversi bug correti, come il problema di tempismo che permetteva a Thwomps di schiacciarti anche dopo aver già toccato terra.

Puoi vedere l'intera lista delle nuove funzionalità qui sotto, e dobbiamo dire che questa appare molto bella e mostra chiaramente che Nintendo è più reattiva di quanto a volte sembri.

Generale

• Aggiunta "Oggetti personalizzati" alle regole sugli oggetti.

- Questa è una funzione che ti permette di impostare quali oggetti appaiono.

- Questo è supportato in "VS Race", "Balloon Battle", "Coin Runners" e "Room" in "Online Play" o "Wireless Play".

• È stato fatto in modo che il nome della traccia musicale e il titolo della sorgente della traccia in riproduzione vengano visualizzati nel Menu Pausa.

• Aggiunto "Volume della musica" a "Impostazioni/Controllore".

• Ha reso possibile che i giocatori riuniti in una "Stanza" di "Gioco Online" possano partecipare a "Race", "Knockout Tour" e "Battle".

• Fino a 4 giocatori possono partecipare a "Race", "Knockout Tour" e "Battle".

• Ha fatto sì che tu possa unirti agli amici che stanno giocando a "Knockout Tour" da "Friends" in "2p", "Online Play" anche.

• Aggiunto "Restart" e "Next Race" nel menu di pausa per "VS Race" in "Single Player".

• Ha fatto in modo che tu possa selezionare "Modalità foto" dal menu Pausa in "Gara contro il Fantasma" in "Prove a Tempo".

• Modificato la disposizione dei tracciati sottostanti in "VS Race", oppure "Race" in "Online Play" o "Wireless Play".

- Gara che va da "Koopa Troopa Beach" a "DK Spaceport".

- Gara che va da "Koopa Troopa Beach" a "Crown City".

- Gara che va dalla "Koopa Troopa Beach" al "Peach Stadium".

- Gara che va dal "Whistlestop Summit" alla "Koopa Troopa Beach".

- Gara che va da "Desert Hills" a "Koopa Troopa Beach".

- Gara che va da "DK Spaceport" a "Koopa Troopa Beach".

- Gara che va da "Crown City" a "Koopa Troopa Beach".

- Gara che va da "Peach Stadium" a "Koopa Troopa Beach".

* Modificato in modo che, in tutte le gare dirette verso "Koopa Troopa Beach", inclusi i percorsi sopra, si varchi il traguardo dopo due giri una volta arrivati a "Koopa Troopa Beach".

• Ora correrai mentre cavalchi sulla schiena di Manta Ramp.

• Ha fatto sì che il giocatore non colpisca Dragoneel quando si trasforma in Bullet Bill.

• Ha fatto sì che il giocatore non possa usare un secondo Boo mentre già usa un Boo, tenendo tenendo due Boo.

• Quando qualcuno prende il cibo Dash, si accorcia il tempo fino alla ricomparsa di quel cibo Dash.

• Quando una moneta posta sull'acqua viene presa da qualcuno, si accorcia il tempo fino alla ricomparsa di quella moneta.

Problemi risolti

• Corretto un problema in cui il tempo di dash non era corretto dopo un Charge Jump.

• Risolto un problema per cui il giocatore scivolava attraverso un muro quando veniva calpestato dall'alto da un veicolo che guidava sulla strada.

• Corretto un problema in cui un giocatore veniva schiacciato toccando un Thwomp che era stato atterrato.

• Ha risolto un problema per cui un Bullet Bill non veniva visualizzato dopo averlo utilizzato.

• Corretto un problema in cui un personaggio risultava sfocato anche quando si impostava "Focus" "Carattere" durante la foto in "Modalità Foto" nel menu Pausa.

• Corretto un problema per cui lo schermo appariva distorto entrando in un tubo contemporaneamente all'ingresso in un Free Roam in "Online Play".

• Corretto un problema per cui il giocatore non poteva entrare in un UFO quando più giocatori cercavano di entrare contemporaneamente in Free Roam in "Online Play".

• Risolto un problema per cui le informazioni di un amico non venivano aggiornate quando si guardava la lista degli amici in "Amici" in "Online Play".

• Corretto un problema per cui si verificava un errore di comunicazione guardando un ID di gruppo in "Visualizza informazioni della stanza" durante la partecipazione a un gruppo in "Amici" in "Gioco online".

• Corretto un problema per cui il posto di un giocatore diminuiva se si ritirava durante il "Knockout Tour" in "Online Play".

• Corretto un problema per cui un giocatore visto mentre spettava sembra uscire dal campo più e più volte durante il "Knockout Tour" in "Online Play" o "Wireless Play".

• Corretto un problema per cui il personaggio o il veicolo del giocatore cambiava quando si avviava di nuovo "Online Play" o "Wireless Play" dopo aver chiuso un gioco dopo "Knockout Tour" in "Online Play" o "Wireless Play".

• Corretto un problema per cui un giocatore si bloccava contro un muro usando un Bullet Bill cadendo dal percorso in "Sky-High Sundae".

• Corretto un problema per cui un Bullet Bill usciva dal percorso durante l'uso nella curva finale in "Boo Cinema".

• Corretto un problema in cui il giocatore scivolava attraverso un bulldozer in "Toad's Factory".

• Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato su un riflettore durante la gara che va dalla "Fabbrica del Rospo" al "Castello di Bowser" quando si trasformava in Bullet Bill.

• Corretto un problema per cui, se il giocatore usava un Bullet Bill o un Spiny Shell nella prima curva di "Desert Hills", si bloccava su una roccia.

• Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato su un albero usando un Bullet Bill su "DK Pass".

• Corretto un problema per cui, quando il giocatore era piccolo a causa del fulmine, scivolava attraverso il muro nell'ultima curva del "DK Pass".

• Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato su un cartellone pubblicitario mentre si trasformava in Bullet Bill nella corsa che va da "Crown City" a "Desert Hills".

• Corretto un problema in cui il giocatore scivolava attraverso l'anello di pietra usando un Bullet Bill o un Mega Fungo cadendo in "Fantastico? Block Ruins" proprio prima della curva finale.

• Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato a terra nei prati vicino a "Big Donut".

• Corretto un problema per cui il giocatore scivolava attraverso il muro riavvolgendo dopo il riavvolgimento nel muro in una stanza speciale a cui si può accedere da un tubo in "Shy Guy Bazaar".

• Corretto un problema per cui il giocatore cadeva comunque nella lava anche se aveva "Smart Steering" ATTIVATO in "Dry Bones Burnout".

• Corretto un problema per cui il giocatore usciva dal percorso usando un Bullet Bill mentre viaggiava in treno nello "Wario Stadium".

• Corretto un problema per cui il giocatore non poteva planare se si trovava su un pannello di planata mentre planava nella gara che va da "Wario Stadium" a "Airship Fortress".

• Corretto un problema per cui il giocatore rimaneva bloccato a terra mentre andava da "Wario Stadium" a "Airship Fortress".

• Corretto un problema per cui il veicolo galleggiava dalla ringhiera quando il giocatore faceva una corsa su rotaia dopo una corsa su parete in un veicolo tipo bici nello "Wario Stadium".

• Corretto un problema per cui il giocatore usciva dal percorso usando un Bullet Bill sulla scorciatoia mentre andava da "Dandelion Depths" a "Cheep Cheep Falls" nell'"Ice Rally" del "Knockout Tour".

• Corretto un problema in cui il giocatore usciva dal percorso mentre planava, mentre andava da "Dandelion Depths" a "Cheep Cheep Falls" nel "Moon Rally" del "Knockout Tour".

• Corretto un problema in cui un proiettile verde si bloccava a terra mentre si spostava da "Airship Fortress" a "Dry Bones Burnout" nel "Heart Rally" del "Knockout Tour".

• Corretto un problema per cui il giocatore usciva dal percorso quando si trasformava in Bullet Bill sopra un edificio in "Crown City" nelle gare seguenti:

- Gara che va da "DK Spaceport" a "Crown City".

- Gara che va da "Koopa Troopa Beach" a "Crown City".

- Razza che va da "Faraway Oasis" a "Crown City".

• Sono stati affrontati diversi altri problemi per migliorare l'esperienza di gioco.