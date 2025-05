Mario Kart World sembra offrire corse su piste invertite

HQ

Sembra un po' surreale scriverlo, ma la prossima settimana vede l'uscita del primo nuovo gioco Mario Kart per una console Nintendo in oltre undici anni. È stato nel maggio 2014 che Mario Kart 8 è stato lanciato, ed è stato seguito dall'immensamente popolare Deluxe Edition per Switch nell'aprile 2017.

Finora, non sappiamo nulla su ciò che Mario Kart World ha da offrire, ma forse una nuova funzionalità è stata rivelata tramite uno spot pubblicitario giapponese. NintendoSoup nota che Mario Bros. Circuit sta correndo all'indietro rispetto a come appariva quando è stato mostrato al Nintendo Treehouse Live (sia questo che il video giapponese hanno un timestamp) il mese scorso.

Abbiamo preso le foto da entrambi i video in modo che tu possa confrontarli qui sotto. Dai un'occhiata alla mini mappa sulla destra e vedrai che è chiaramente una gara al contrario. Non sappiamo ancora se tutti i tracciati e le modalità di gioco possano essere eseguiti in questo modo, ma ci sono molti elementi che suggeriscono che saremo in grado di spremere il massimo intrattenimento da ogni tracciato facendoli scorrere sia all'indietro che in avanti.