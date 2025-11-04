Gamereactor

Mario Kart World

Mario Kart World supera i 9,5 milioni di copie vendute

L'ultimo gioco di kart di Nintendo non è solo partito bene, ma sta assolutamente facendo a pezzi la pista.

Ci sono pochi giochi che possono essere all'altezza di Mario Kart 8 Deluxe quando si tratta di popolarità e, allo stato attuale, è attualmente il quarto gioco più venduto di tutti i tempi. Quindi forse non è poi così sorprendente che il suo sequel - Mario Kart World - sia partito alla grande, che finora è riuscito a vendere 9,57 milioni di copie secondo Nintendo. Ciò significa anche che oltre l'80% di tutti coloro che possiedono uno Switch 2 ha anche Mario Kart World.

Si tratta di numeri a dir poco impressionanti. E sta persino riuscendo a superare Mario Kart 8 Deluxe, che dal lancio nel 2017 ha venduto un totale di 69,56 milioni di copie con World che è già riuscito a raggiungere quasi il 14% di quella cifra, in meno di quattro mesi. Wow.

Possiedi Mario Kart World ?

