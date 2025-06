Mario Kart World: TOP I migliori momenti e momenti salienti finora

HQ

Mario Kart World compie tre settimane disponibili a partire da oggi. Tuttavia, è già uno dei giochi più venduti dell'anno e, insieme al clamoroso successo del lancio di Nintendo Switch 2, sarà uno dei giochi più giocati quest'estate.

Gli utenti lo hanno accolto a braccia aperte, in particolare le sue nuove possibilità di salti, trucchi, rimbalzi e acrobazie per ottenere scorciatoie pazzesche. In pochi giorni, stai già assistendo ad alcune barbarie online che richiederebbero mesi di allenamento al giocatore medio. Naturalmente, c'è anche un sacco di caos e situazioni esilaranti, e abbiamo raccolto tutto in questo Mario Kart World: I migliori momenti fino ad oggi.



Ma prima di iniziare, che cosa significa "strat" in Mario Kart World ? Buona domanda. In questo, come in altri videogiochi, la parola "strat" è un'abbreviazione di "strategia" o anche "stratagemma", per definire i trucchi e le tecniche che possono essere applicate per ottenere il miglior risultato in una particolare sfida.



Annuncio pubblicitario:

1. Malattia della mucca pazza

Non ci sono parole per descrivere questo trucco sulla Rainbow Road. Beh, no, ci atterremo al miglior commento: "Chiamo quella mossa il Milkshake".

2. Chi ha detto che le conchiglie verdi non sono homing?

"Colpisci il beccaccino verde più pazzo di tutta la mia carriera". Naturalmente, quello che vedete nel video non è stato calcolato, ma è sicuramente l'impatto del guscio verde più bello che abbiamo mai visto.

Annuncio pubblicitario:

3. "Mario Kart è per i casual" e "Il mondo aperto è noioso"

Se pensavate che tutti i video "hardcore" Mario Kart World là fuori siano dovuti al fatto che i giocatori professionisti sono riusciti a sfruttare il gioco in qualche modo o approfittando di glitch e cose che non dovrebbero esserci, niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Mario Kart World è preparato per tutto questo e altro ancora, e in realtà ti incoraggia a provare attivamente acrobazie, corse sui muri e rimbalzi acrobatici. Ad esempio, nelle cosiddette "Missioni Speciali" dei P-Switches, come quella nel video. Ci sono diverse sfide simili in questo mondo aperto che è stato altrimenti definito "vuoto e noioso"...

4. "Ti ha investito".

Letteralmente. Un'altra cosa che Mario Kart World incoraggia è la sua natura di "gioco di corse platform", perché ha più salti che mai e ti premia se atterri sulla testa di un avversario. Sono sicuro che ne hai avuti alcuni, ma... Proprio al traguardo? Doppio piacere.

5. Il quinto modo per schivare un guscio spinoso

L'"artista" lo intitola "la bellezza dell'improvvisazione in Mario Kart World ", olio su tela. Bene, è il modo migliore per illustrare il quarto modo possibile per schivare un guscio blu. Dai, sono sicuro che conosci già a memoria i quattro precedenti:



Utilizzo del Superhorn

Consumare un fungo Dash o simile proprio mentre sta per colpirti, per sfuggire all'impatto con il potenziamento. Non funziona con il Dash Food: sapevi che hai solo 0,11 secondi per inchiodarlo?

Rendendoti invincibile con un Mega Mushroom, Bullet Bill, Boo o Superstar. È raro che tu li abbia a disposizione quando sei il primo (magari il fantasma), ma le transizioni dall'ultimo al primo e viceversa sono più veloci che mai...

Riavvolgimento. Non fa molta differenza perché perdi comunque tempo prezioso, ma fa meno male...



Bonus: avere più fortuna o "fiore" del Real Madrid di Zidane e trovare un fungo che qualcuno ha lasciato a terra proprio mentre il guscio blu sta per colpirti. Potrebbe provenire da un camion per le consegne come quello nel video, da un avversario che è stato abbattuto.... o anche una spinta dalla strada! Senza dubbio, il modo più difficile e fortunato di tutti.

6. 2x1: La scorciatoia Toad Factory e il lancio laterale del guscio verde.

"Ragazzi, ho fatto la cosa." Non si riferisce alla scorciatoia Toad Factory dove, invece di arrampicarsi sui muri, ci si arrampica sul... Travi. Si riferisce alla mossa che un giocatore ha scoperto poco dopo l'uscita del gioco in cui puoi lanciare i proiettili lateralmente, ad esempio contro un avversario che ti sta sorpassando. Si fa girando la telecamera e sparando, come si può vedere nel video.

7. "Mi piace spaventare un giocatore occasionale".

Questo Parabiddybuds che fa cose diaboliche sui binari e sui guardrail di Whistlestop Summit è uno dei tanti video di questa compilation che puoi mostrare agli amici che ti dicono che Mario Kart World è tutta una questione di fortuna casuale e che la tecnica e le abilità sono inutili. Se è vero che la nuova modalità Knockout Tour è tattica ma lascia molto al caso, solo i piloti che riescono a scalare i muri per fare un'ottima scorciatoia avranno successo nella modalità Grand Prix online.

8. Nemmeno Tony Hawk nel suo periodo di massimo splendore

Siamo ancora a Whistlestop Summit, nel caso vogliate fare un confronto. L'utente afferma di aver "sviluppato la strategia più dura del gioco, goditi il grinding". Senza dubbio Tony Hawk ne sarebbe orgoglioso. Ma vai avanti, c'è la scienza dietro a tutto:

"Se fatta perfettamente, questa strategia consente di risparmiare ~ 1 secondo di WR al giro. Ho calcolato i tempi dalla fine del grande ponte alla partenza (punto A) all'ombra della bandiera accanto al traguardo (punto B): WR impiega ~23.503 secondi dal punto A al punto B al giro 2. La mia strat prende ~22.617s".

Ecco un'altra strategia alternativa per la stessa traccia:

9. Scorciatoia del castello di Bowser: un bagno di lava

"La dipendenza si intensifica"... Naturalmente, prendere questa "pioggia di lava" per ritagliare una buona parte del Castello di Bowser lo rende una delle scorciatoie più difficili e calde dell'intero gioco.

Ecco un'altra versione:

10. Il dettaglio della chiave inglese

Monty Mole stava facendo una passeggiata Mountain Mole intorno alla pista DK Pass e improvvisamente decise di uscire di strada e andare a sbattere contro un lampione. Incidente? No, totalmente intenzionale e calcolato: un po' di grinding e, alla fine, una chiave inglese posizionata strategicamente dal suo collega Rocky Wrench dal gioco in modo da poter prendere questa deliziosa scorciatoia nascosta e lasciarli tutti congelati.

11. La scorciatoia nascosta nella Fortezza Aerea

Non ci è chiaro se questa Baby Rosalinda intendesse macinare tra le fauci di Bowser. Piuttosto, pensiamo che abbia trovato questa meraviglia per puro caso, come sono soliti fare i geni.

12. Rimbalzare sulla palma del cantiere navale di Wario

Lo stesso utente di due punti sopra mostra un'alternativa leggermente più lenta, ma più sicura sulla pista più tempestosa del gioco - e come va quest'uomo il 24°!

13. La scorciatoia Cataquack al Bazaar di Shy Guy

Un altro strabiliante dalla linea di partenza. Non mi hanno detto che era a questo che servivano i tubi di Super Mario...

14. Ritorno epico in Faraway Oasis

Non è il massimo in termini di strat, trick e scorciatoie, ma non dite che non è il massimo lottare per il primo posto all'ultimo minuto.

15. Battuta d'arresto sul traguardo: la solita vecchia storia

Questo lo conosci già. È la definizione di Mario Kart. Sei in testa, ma non aspettarti che ti lancino tutto il possibile nel tratto finale. In questo caso, tre conchiglie rosse e una conchiglia spinosa bonus a rovinare la vittoria, mandando la cara Paolina dal primo al settimo posto.

16. Che tu possa essere (due volte) colpito da un fulmine!

Questo è il contrario, da zero a eroe. Dal ventesimo al primo, per fulmine. "Hanno davvero detto che lo shock sarebbe stato molto peggio", schernisce questo utente che, alla fine, ha approfittato non di uno, ma di due fulmini. Il primo, da solo dal 19° posto, e poi ha investito tutti i piloti con un triplo fungo, e il secondo, lanciato da un altro rivale proprio come guarda caso era invincibile, subito dopo aver consumato un Bullet Bill quando il leader era già stato superato.

17. Scorciatoia di Acorn Heights: guarda mamma, niente funghi!

Questa sorta di giardino "Tesoro, mi si sono ristretti i bambini" ha svelato un sacco di potenziale già nei primi giorni di Mario Kart World, mostrando le sue possibilità di scorciatoie attraverso il salto sui muri e vari grinding. Questa strat è stata testata senza l'uso di funghi, siete in grado di imitarla?

18. Il leggendario Grande ? Scorciatoia Block Ruins

... ma se c'è una pista famosa per le sue scorciatoie, è sicuramente la Grande? Blocca le rovine. All'estremità sud-orientale della mappa, questa enclave di giungla e rovine consente acrobazie folli come quella nel video, in un modo che ti farà ripensare al tuo approccio a ogni sezione.

Eccone altri due al tempio:





19. "Chi li fermerà ora", con queste scorciatoie in Wario Stadium

Un inizio perfetto, come Fernando Alonso, e subito dopo una piroetta da parete a parete per uscire dal gruppo. Indubbiamente, la migliore dimostrazione per il pubblico sugli spalti...

20. Scorciatoia in Salty Salty Speedway: addio alla terrazza...

Ma a chi verrebbe in mente di passare tra i tavoli di un ristorante italiano sul mare, con quanto costano quelle licenze, per poi saltare tra due colonne e il tronco di un albero? Questa Pianta per segnare un WR.

21. Che ne dici di un guscio spinoso? Allora mi getterò giù dalla scogliera

Sopra abbiamo parlato di un massimo di cinque modi per schivare un guscio blu, ma cosa fare quando è senza speranza? Questo utente ha le idee chiare: "certo che è più veloce" gettarsi nell'abisso ed essere raccolto da Lakitu piuttosto che subire l'impatto e la sua grande battuta d'arresto... Che ne pensi?

22. Compilation di scorciatoie di Yoshi

Quando questo gioco cade nelle mani di esperti... Qui puoi vedere diverse Stratocaster su diverse piste che puoi provare a casa. Ci sono opportunità in cui non le avevi mai viste prima, non è vero?

23. "Se non senti nulla da questa clip, potresti essere morto dentro"

Perché Mario Kart World non riguarda solo strategie e trucchi impossibili, e stress, e ansia, e la tensione di vincere. Perché il mondo aperto nella modalità Free Roam offre anche alcuni momenti adorabili e rilassanti con un gameplay emergente. Questo è uno di quelli.

24. "Arrivederci, Mario Kart World ".

Questo è il titolo del tweet di questo utente. Il ragazzo ha tenuto un guscio blu fino a quando non è arrivato primo, e poi lo ha lanciato alla prima persona che ha osato sorpassarlo poco prima del traguardo. Cinema puro e sarebbe il modo migliore per chiudere i nostri migliori momenti di Mario Kart World... se non fosse stato per quanto segue.

25. Non c'è niente di più folle di così

Anche quest'altro utente ha portato un guscio spinoso in prima posizione, ma lo ha fatto insieme a un fungo di scatto per lanciarsi addosso e schivarlo, usando il metodo 2 di come schivare i gusci blu. *Emoji della sigaretta*