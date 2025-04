Mario Kart World: Tutti i personaggi, i costumi e le tracce demo confermati finora

HQ

Mario Kart 8 Deluxe è stato il best-seller incontrastato per tutto il ciclo di vita di Nintendo Switch, quindi era chiaro che Mario Kart 9 (ufficialmente noto come Mario Kart World ) sarebbe stato il cavallo di battaglia first-party al lancio della console.

Dopo la presentazione di ieri della console e le prime conferme della line-up di giochi (così come il prezzo controverso), ora abbiamo le nostre prime impressioni dopo aver giocato a Mario Kart World, così come alcuni dettagli direttamente dalla nostra copertura pratica della console a un evento Nintendo a Parigi. Durante l'evento non solo abbiamo avuto modo di tenere l'hardware nelle nostre mani, ma abbiamo anche avuto modo di giocare a molti dei giochi presenti al lancio, tra cui Mario Kart World, e abbiamo riportato l'intero roster di personaggi, costumi e auto (comprese le varianti di ciascuno), così come tutti i Tour Rallies:

Nota: anche se non appaiono nella demo per la stampa, sappiamo che Pianta, Dolphin e altri piloti sono confermati per apparire nel roster finale di MK World. Immaginiamo che ci siano ancora varianti di costumi che appariranno.

Tutti i personaggi nella demo Mario Kart World



Mario

Luigi

Donkey Kong

Waluigi

Birdo

Rosalinda

Il piccolo Mario

Il piccolo Luigi

Piccola Pesca

Wario

Lakitu

Koopa Troopa

Bowser Jr.

Lisca di pesce

Piccola Pesca

Rospo

Punta

Margherita Bambina

Margherita

Stingby

Delfino

Piombare

Re Boo

Nabbit

Wingler

Vacca

Martello Bro

Ragazzo timido

Goomba

Toadette

Paolino

Bowser

Yoshi

Ossa secche

Pesca



Tutti i costumi speciali dei personaggi nella demo di Mario Kart World



Mario All-Terrain

Luigi Pro Racer

Daisy Costumi da bagno

Pesca Touring

Yoshi Fionda di cibo

Bowser All-Terrain

Bowser Jr. Motociclista Jr.

Yoshi Matsuri

Mario Cowboy

Luigi Gondoliere

Pesca Yukata

Re Boo Aristocratico

Walugi Mariachi

Germoglio di hamburger di rospo

Bowser Motociclista

Paolina Aero

Donkey Kong All-Terrain

Yoshi Fionda di cibo

Oasi di Margherita

Baby Mario Costumi da bagno

Baby Luigi Squadra di lavoro

Bambino Peach Touring

Piccola Daisy Esploratrice

Toadette Soft Server

Birdo Vacanze

Ragazzo timido Slope Styler

Bambino Rosalinda Marinaio

Lakitu Pescatore

Wario Biker



Tutti i raduni demo in Mario Kart World



Rally delle ghiande



Rally delle nuvole



Raduno del cuore



Rally d'Oro



Rally di ghiaccio



Rally della Luna



Rally spinoso



Rally delle ciliegie



Ognuno di questi Rallies passa attraverso sei scenari o biomi definiti, quindi stiamo parlando di 48 "tracce" più o meno definite.

