Mario Kart World: Una guida per sbloccare tutti i 40 veicoli

Quando le cose si sono fatte un po' troppo futuristiche con Mario Kart 8 e Deluxe e i loro veicoli che sfidano la gravità e rotolano sott'acqua, Nintendo ha deciso di porre fine alla modernità e tornare a uno stile più tradizionale nel nuovo Mario Kart World.

Più classico significa che non correrai di nuovo a testa in giù o sul fondo del mare, ma ciò non significa che perderai le possibilità, poiché l'enorme mondo aperto e le nuove azioni di salto ti consentono ancora di fare cose ancora più sorprendenti con il controller. E la gioia di volare e planare rimane, perché anche se non possono più schierare un parapendio o un deltaplano, i veicoli MKW sono dotati di ali integrate per le sezioni aeree, mentre diventano una sorta di hovercraft per galleggiare sopra l'acqua e saltare tra le onde in vero stile Wave Race.



Non devi nemmeno preoccuparti della varietà, né nell'aspetto, né nei parametri tradizionali di velocità, accelerazione, peso e maneggevolezza. Perché? Perché Mario Kart World include tutta una serie di veicoli molto diversi tra loro, e quindi, abbinati a tutti i personaggi giocabili, mantengono un alto livello di combinatoria quando si tratta di impostare il tuo stile, sia visivamente che in termini di stile di gioco e guida.

Nello specifico, abbiamo visto cinque tipi di veicoli, ovvero:



Tradizionale karts . Questi sembrano kart o auto del mondo reale in una versione ridotta.

Motociclette . Moto e ciclomotori per tagliare un po' di più gli angoli sulle due ruote.

Tricicli . Tra il primo e il secondo, solitamente con due ruote posteriori.

Quads . Simili a quelle del mondo reale, quattro ruote di solito generose per le situazioni fuoristrada.

Cursori. Di solito hanno pale o pattini, simili agli spazzaneve.



Ora, ti diremo come ottenere tutti e cinque questi veicoli in Mario Kart World. Ma prima, dovresti sapere che il gioco include 11 veicoli predefiniti, sbloccati e 29 sbloccabili.

Mario Kart World: Gli 11 veicoli disponibili fin dall'inizio

Questi sono gli 11 kart, moto e altro che puoi scegliere per iniziare a correre non appena avvii il gioco sul tuo nuovissimo Nintendo Switch 2 (in ordine di elenco):

Standard Kart

Plushbuggy

Zoom Buggy

Rally Kart

Baby Blooper

Chargin' Truck

Standard Bike

Cute Scoot

Funky Dorrie

Rally Bike

Mach Rocket



Mario Kart World: Come ottenere tutte le 29 auto segrete

Per quanto riguarda i quasi 30 veicoli sbloccabili, aggiorneremo questo elenco non appena li avremo, quindi assicurati di visitare e ricaricare questa guida. Ora possiamo confermare che tutti i nuovi kart e moto possono essere ottenuti accumulando monete di gioco , come nel caso del titolo precedente. Indipendentemente dalla modalità, online o locale (o raccogliendo manciate di monete in modalità Free Roam), continua ad accumulare quante più monete possibile!

In totale, devi accumulare 3000 monete nel gioco per ottenere tutti i veicoli. Se fai i conti, sono cento alla volta, tranne che per l'ultimo sblocco di tutti. Che è una somma molto più veloce da raggiungere rispetto a Mario Kart 8 Deluxe. In effetti, è possibile completare l'intero garage entro 3-4 giorni dal momento in cui si avvia il gioco, come abbiamo fatto noi.

Come abbiamo scoperto, l'ordine in cui i kart vengono sbloccati cambia da partita a partita in base a un certo fattore casuale e, sebbene comprendiamo che alcuni dei veicoli successivi sono i più preziosi, puoi sbloccarli casualmente prima. Nel nostro caso, questo è stato il caso:



Blastronaut III: Si sblocca quando aggiungi fino a 100 monete.

Biddybuggy: Si sblocca quando guadagni 200 monete.

Pipe Frame: Si sblocca quando guadagni 300 monete.

Tiny Titan (quad): Si sblocca quando guadagni 400 monete.

Billdozer: Si sblocca quando guadagni 500 monete.

R.O.B. H.O.G. (moto): si sblocca quando ottieni 600 monete in totale.

Li'l Dumpy (quad): Si sblocca quando raggiungi 700 monete.

Cloud 9: Si sblocca quando raggiungi 800 monete.

Hot Rod: Si sblocca quando raggiungi 900 monete.

Mecha Trike: Si sblocca quando raggiungi 1000 monete.

Roadster Royale: Si sblocca quando guadagni 1100 monete.

Tune Thumper (moto): si sblocca quando raggiungi 1200 monete.

Dolphin Dasher (moto): si sblocca quando raggiungi 1300 monete.

Loco Moto: Si sblocca quando raggiungi 1400 monete.

W-Twin Chopper (moto): si sblocca quando raggiungi 1500 monete.

Stellar Sled: Si sblocca quando raggiungi 1600 monete.

Ribbit Revster: Si sblocca quando raggiungi 1700 monete.

Hyper Pipe: Si sblocca quando raggiungi 1800 monete.

Lobster Roller (Triciclo): si sblocca quando raggiungi 1900 monete.

B Dasher: Si sblocca quando raggiungi 2000 monete.

Fin Twin (moto): si sblocca quando raggiungi 2100 monete.

Rallygator: Si sblocca quando raggiungi 2200 monete.

Bumble V: Si sblocca quando raggiungi 2300 monete.

Big Horn: Si sblocca quando raggiungi 2400 monete.

Junkyard Hog (triciclo): si sblocca quando raggiungi 2500 monete.

Dread Sled (motoslitta): si sblocca quando raggiungi 2600 monete.

Reel Racer: Si sblocca quando raggiungi 2700 monete.

Carpet Flyer: Si sblocca quando raggiungi 2800 monete.

Bowser Bruiser (quad): Si sblocca quando raggiungi 3000 monete.



Li abbiamo tutti! Guarda la foto di famiglia dell'intero garage Mario Kart World:

Quale kart hai più difficoltà a sbloccare finora in Mario Kart World ? Se ce ne manca uno, sentiti libero di condividere come ottenerlo!