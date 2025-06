Mario Kart World: Una guida per sbloccare tutti i driver

HQ

Se c'è una nuova caratteristica che è immediatamente evidente su Mario Kart World, a parte il suo grande mondo aperto interconnesso, è la colorata sfilata di personaggi che puoi selezionare per guidare nelle gare. Non è più limitato ai bambini che hanno debuttato su Gamecube e sono diventati permanenti, o a pochi dei cattivi selezionati del Regno dei Funghi. Ora lasciano guidare chiunque, e questo include tutto, dal più umile dei nemici di bassa lega, agli extra che ricorderai solo solo di passaggio.

Abbiamo il granchio degli anni '80 del primo Mario Bros; il Fish Bone, che, come suggerisce il nome, è un graffio; o animali che sono già diventati meme, come la mucca o il pinguino. E non importa se non hanno braccia, come i Goomba. Possono guidare altrettanto bene.



Sei interessato a: Mario Kart World Guida: Come sbloccare tutti i veicoli



Dei 50 personaggi giocabili in Mario Kart World, "solo" 32 sono sbloccati per impostazione predefinita, il che significa che hai due schermate e mezzo nella selezione del personaggio, e da lì dovrai sbloccare 18 piloti e tutta una serie di abiti per completare il roster al 100%.

Annuncio pubblicitario:

Stiamo mettendo insieme questa guida in modo che tu possa ottenere tutti i piloti segreti. Se sono i costumi che stai cercando, dai un'occhiata alla guida Mario Kart World per tutti i costumi.

Tutti i 32 Mario Kart World caratteri disponibili per iniziare

Questi sono i piloti che puoi selezionare quando avvii il gioco per la prima volta sul tuo Nintendo Switch 2, in ordine di apparizione nella schermata di selezione:



Mario

Luigi

Pesca

Paolino

Yoshi

Rospo

Di Koopa

Il piccolo Mario

Wario

Waluigi

Bowser

Il piccolo Luigi

Toadette

Margherita Bambina

Goomba

Torcimento

Baby Peach

Baby Rosalina

Dry Bones

Hammer Brother

Ragazzo timido

Nabbit

Pianta Piranha

Granchio

Monty Mole

Stingby

Pinguino

Cheep Cheep

Vacca

Para-Biddybud

Pokey

Pupazzo di neve



Annuncio pubblicitario:

I 18 personaggi segreti di Mario Kart World e come sbloccarli

Ecco i 18 personaggi che dovrai sbloccare man mano che giochi sempre di più Mario Kart World. Se noti, ogni pilota sbloccato è in qualche modo tematicamente correlato alle diverse Coppe. In ordine alfabetico perché ognuno segue il proprio ordine in ogni partita:



Birdo: Sbloccato completando la Banana Cup su qualsiasi cilindrata.

Bowser Jr.: Sbloccato completando la Coppa Fulmine su qualsiasi cilindrata.

Daisy: Sbloccabile completando la Coppa Fiori su qualsiasi cilindrata.

Delfino: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in esso con la magia di Kamek.

Donkey Kong: Sbloccato completando la Coppa dei funghi in qualsiasi livello.

Rosalina: Sbloccabile completando la Coppa Stella su qualsiasi livello.

Peepa: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in loro con la magia di Kamek.

Pianta: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in loro con la magia di Kamek.

Lakitu: Sbloccato quando completi la Coppa delle conchiglie in qualsiasi livello.

Coin Coffer : Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in esso con la magia di Kamek.

Fish Bone : Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in esso con la magia di Kamek.

Conkdor: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in esso con la magia di Kamek.

Cataquack: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in loro con la magia di Kamek.

Chargin' Chuck: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in lui con la magia di Kamek.

Re Boo: Sbloccato quando completi la Coppa Foglia su qualsiasi cilindro.

Swoop: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in loro con la magia di Kamek.

Rocky Wrench: Sbloccato quando vieni trasformato casualmente in lui con la magia di Kamek.

Spike: Si sblocca quando vieni trasformato casualmente in loro con la magia di Kamek.



Qual è il tuo "principale" in Mario Kart World finora e quale veicolo? Lasciaci un commento qui sotto.