Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 rimosso dall'eShop

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Negli anni '80 e '90, ci furono numerosi eccellenti giochi di atletica leggera che divennero incredibilmente popolari, come i Giochi Estivi, l'atletica leggera, gli Athlete Kings, Virtua Athlete e molti altri. C'è stato molto dibattito sul motivo di ciò (molti credono che la ricerca di più realismo e meno di un senso di "mini-gioco" abbia contribuito al declino), ma oggi il genere è in gran parte estinto.

C'è però un'eccezione che vende ancora bene e riceve molta attenzione: la serie Mario & Sonic. Purtroppo, anche quella serie sembra aver subito un colpo, e l'ultimo gioco è uscito nel 2019, ovvero il titolo per Switch Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020. L'abbiamo recensito e dato un punteggio alto, ma se vuoi comprarlo, dovresti agire in fretta.

Nintendo Everything segnala che il gioco è ormai completamente scomparso dall'eShop in diversi mercati importanti - tra cui Australia, Giappone e Stati Uniti - anche se al momento della stesura è ancora disponibile in Europa. Questo significa che c'è un rischio piuttosto alto che non sia ancora disponibile per l'acquisto (anche se, ovviamente, se lo possiedi già, puoi ancora scaricarlo di nuovo). Questo significa che chiunque non possieda il gioco ma voglia comunque godersi i Giochi Olimpici di Mario e Sonic, un po' più colorati, dovrà procurarsi una copia cartacea.

Dubitiamo fortemente che verranno prodotte altre cartucce, quindi se le vuoi, dovrai cogliere l'opportunità. Un rapido controllo con i principali rivenditori mostra che è ancora facilmente reperibile... almeno per ora.