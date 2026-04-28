Mario Tennis Aces ' è ora disponibile con Nintendo Music

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Eravamo praticamente d'accordo qui in redazione sul fatto che Mario Tennis Fever non fosse all'altezza del suo predecessore, Mario Tennis Aces, anche se era comunque un buon gioco. Ora abbiamo la possibilità di rivivere i ricordi di quest'ultimo, dato che Nintendo ha appena aggiornato la sua app Nintendo Music (richiede un abbonamento Switch Online) con la musica di Aces.

Ci sono in totale 23 tracce della durata di un'ora e 15 minuti, tutte composte da Motoi Sakuraba. In precedenza ha contribuito con le sue composizioni a serie di videogiochi come Star Ocean, Mario Golf e Golden Sun, quindi è un compositore esperto che sa come creare musica per videogiochi coinvolgente.

La colonna sonora Mario Tennis Aces è ora disponibile, quindi mettila stasera quando porti il cane a fare una passeggiata serale o vai in palestra per l'allenamento obbligatorio.