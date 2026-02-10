HQ

Forse è il peccato più grave dei miei tanti come gamer e giornalista di videogiochi che la mia familiarità con Super Mario fosse - almeno fino a poco tempo fa - piuttosto scarsa. Avevo suonato alcuni dei successi, ma solo nell'ultimo anno circa mi sono davvero impegnato a vedere l'idraulico fuori dai suoi soliti locali. Ho giocato al puzzle Mario vs. Donkey Kong, al divertente remake RPG Paper Mario: The Thousand-Year Door, e ultimamente sto sbattendo palline da tennis con tutta la forza possibile in Mario Tennis Fever, che purtroppo è lo spin-off di Mario che ho apprezzato meno negli ultimi anni.

Mario Tennis Fever è ancora divertente, non fraintendermi, ma non sono sicuro che sia divertimento per 60 sterline. È molto spettacolare, senza molta sostanza sottostante. Dal primo menu principale e dal tutorial, vieni accolto da immagini colorate e impressionanti che brillano davvero su Switch 2, sia che tu giochi in modalità portatile che sulla TV. Mario, Luigi, Daisy, Peach, Toad, Donkey Kong, Bowser e tutti gli altri in questo roster pieno sono fantastici, e la grande varietà di campi offre ancora più piacere per gli occhi. Non stiamo parlando di un look che sostituirà la tua visione della realtà, ma ormai è chiaro che Nintendo ha completamente padroneggiato il suo aspetto di Mario, ulteriormente rafforzato dalle prestazioni della Nintendo Switch 2.

HQ

C'è molto da offrire in Mario Tennis Fever. Dopo aver giocato il breve tutorial iniziale (o no, se sei un professionista), puoi entrare direttamente in partite di tennis con amici e famiglia, partecipare a un torneo per mettere alla prova le tue abilità contro la CPU, seguire regole strane in Mix It Up, sfidarti con le Trial Towers o avventurarti nella storia piuttosto superficiale della Modalità Avventura. Sono passato direttamente alla modalità più recente, sperando di comprendere meglio il gameplay senza limitarmi a giocare partita dopo partita.

Annuncio pubblicitario:

Purtroppo, dopo una cinematica impressionante, ho trovato la Modalità Avventura per lo più carente. È inspiegabilmente diviso in due metà, una che sembra uno strappo di denti mentre sei costretto a ripetere tutorial dopo tutorial con minigiochi di prova e partite monotone sparse mentre Baby Mario e Luigi devono reimparare la loro esperienza tennistica. La seconda metà è molto più divertente, ma è così breve grazie al tutorial ultra-esteso che si ha l'impressione che sia stato più un ripensamento che una parte chiave dell'esperienza di gioco complessiva. È un peccato, davvero, perché alcune idee e livelli della seconda parte della modalità avventura sono super divertenti, inclusi combattimenti con boss che ti fanno giocare a tennis in modi interessanti, ma quel grind nella prima metà è così faticoso da rovinare l'intera Modalità Avventura.

Uno dei motivi principali per cui ho iniziato con la Modalità Avventura è stato sbloccare quante più Racket Febbrili possibile subito. Questi sono il principale espediente di gameplay di Mario Tennis Fever e - proprio come il gioco nel suo complesso - sembrano esserci principalmente per aggiungere un senso di spettacolo piuttosto che una profondità al gameplay. Alcune Fever Rackets sono di gran lunga più forti di altre, e gli effetti che lasciano sul campo da tennis possono ostacolare il tuo piacere di una partita invece di aumentarla. Perché devo sopportare un campo coperto di fuoco per più di un punto, partita? Anche se non mi aspetto un focus competitivo in un gioco di Mario Tennis, sembra che questo non farà nemmeno godere di più un giocatore occasionale, dato che ogni speranza di un rally emozionante viene rovinata da qualcuno che ti lancia tornado e fulmini dal suo lato del campo. Certo, puoi riportare questi effetti e usare le tue Racket Febbrili, ma poi ti viene data la sensazione di una vittoria immeritata mentre l'avversario si agita per il campo a causa dell'ira di dio che gli hai donato.

Il continuo tira e indietro del tennis in Mario Tennis Fever può essere divertente, e ho fatto qualche scambio da suspense qua e là, ma purtroppo il gameplay manca di un vero impatto e peso sul tuo gioco tennistico. Ci sono qualche colpo qua e là, ma alcuni giochi con il tennis come opzione, invece che come caratteristica principale, hanno portato a un entusiasmo più costante. C'è una morbidezza nel tennis che si riduce solo quando si aggiunge il caos delle Racket Febbrili, che agiscono sia da svantaggio che da salvezza per il gameplay in questa strana giustapposizione che ancora non sono sicuro di essere convinto.

Annuncio pubblicitario:

Odio sembrare un burbero amaro, soprattutto con un gioco che prima di tutto è divertente, quindi passerò invece a ciò che Mario Tennis Fever fa bene. È sicuramente un ottimo gioco di tennis a cui iniziare se sei un giocatore occasionale che cerca qualche gioco sportivo da festa da giocare con gli amici. Mario Tennis Fever non richiede ore di tutorial e, nonostante il loro aspetto un po' particolare, le Fever Rackets funzionano come ottimo livellatore se giochi con qualcuno che non vuole imparare la differenza tra input di lob e drop shot. Ci sono così tanti personaggi, racket e altro ancora da sbloccare che hai già abbastanza da fare se ti piace abbastanza il ciclo di gioco da completare le tue collezioni. Ma è un grande se.

Nonostante tutti i suoi difetti, il fascino di Mario Tennis Fever alla fine è emerso. In questi spin-off sportivi, è importante ricordare che il divertimento è al centro dell'esperienza, e anche se ci sono stati alcuni detrattori, sono tornato più e più volte per vedere se potevo affrontare l'ultimo Trial Tower, o semplicemente se potevo portare il mio compagno Diddy Kong ai vertici del mondo di Mario Tennis. Il prezzo può suscitare qualche esitazione comprensibile, ma Nintendo ha fatto tutto il possibile per includere abbastanza contenuti da renderlo più piacevole.