Mario Tennis Fever aggiornato alla Versione 1.1.1

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Nintendo è nota per pubblicare giochi con pochissimi bug, che sono praticamente completi fin dall'inizio. Ma lo sviluppo di giochi sempre più avanzato ovviamente non è sfuggito nemmeno a Nintendo, e dato che ora hanno una console moderna in termini di prestazioni con la Switch 2, ci sono state alcune patch in più per i titoli Nintendo di quante ne eravamo abituati nelle generazioni precedenti.

Uno di questi titoli è Mario Tennis Fever, uscito a febbraio. Ora è stato aggiornato alla versione 1.1.1, e questo aggiornamento non riguarda solo la correzione di bug, ma include anche un aggiustamento al gameplay:

• Modificato in modo che, quando si restituisce una palla alta, se premi due volte il pulsante Flat Shot, si produca un Star Shot anche se non c'è Star Point.

- Nota: Nella versione 1.1.0, la situazione sopra comporterebbe un Potente Flat.

• Corretto un bug in cui gli amplificatori posizionati con la racchetta dell'amplificatore scompaiono prima che passino 12 secondi.

Se vuoi leggere di più su Mario Tennis Fever, puoi trovare la nostra recensione qui.