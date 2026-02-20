Mario Tennis Fever Guida: Quali sono i migliori personaggi e racket e come sbloccarli

HQ

Anche se non sembra causare la stessa febbre dei capitoli precedenti, Mario Tennis Fever è stato lanciato su Nintendo Switch 2 con una grafica piacevole che ha portato sullo schermo una vasta collezione di personaggi e racket Fever. Questi nuovi elementi sono veri e propri cambiamenti nel gioco, e se giochi online, vedrai che quasi sempre sono quelli con le migliori racchette speciali, purché sappiano usarle, a vincere le partite.

Ma come si sbloccano tutte le racchette in Mario Tennis Fever così da poter usare le migliori? E come si ottengono i personaggi con le statistiche migliori? Il gioco ti dice man mano che vai, partita per partita, e puoi anche controllare il menu Ricompense, ma ecco gli elenchi completi degli obiettivi necessari insieme alle nostre raccomandazioni.

Come sbloccare tutti i personaggi in Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever ha 38 (!) personaggi giocabili, il roster più grande nella storia della serie. I primi 18 sono disponibili di default, mentre i restanti 20 hanno condizioni di sblocco. Ovvero, in ordine di elenco e indicando lo stile di gioco:

Mario (Tuttofare)

Luigi (Tuttofare)

Peach (Tecnico)

Daisy (Tuttofare)

Rosalina (Tricky)

Pauline (Speedy)

Wario (Potente)

Waluigi (difesa)

Rospo (Velocità)

Toadette (Tecnica)

Luma (due colori) (Tecnico): Gioca 15 partite di tennis per sbloccare il design del film Super Mario Bros.

Yoshi (Veloce) (otto colori: 25, 60, 80 partite, S in 2P Score Attack, S in 4P Score Attack, S in Piranha Plant Challenge, S in Auto Tennis).

Bowser (Potente)

Bowser Jr. (Complicato)

Donkey Kong (Potente)

Boo (Complicato)

Shy Guy (Tecnico) (sette colori: 35, 65, 85, 100 match, gioca un singolo Ring Shot, gioca doppio Ring Shot).

Koopa (Veloce) (quattro colori: 45, 70, 90 fiammiferi)

Kamek (Difficile): Gioca 1 partita di tennis.

Spike (Potenza): Gioca 5 partite di tennis.

Diddy Kong (Speedy): Gioca 10 partite di tennis.

Chain Chomp (Potenza): Gioca 20 partite di tennis.

Birdo (All-Around): Gioca 30 partite di tennis.

Koopa Paratroopa (Tecnico) (quattro colori: 40, 75, 95 fiammiferi).

Petey Piranha (Potente): Gioca 50 partite di tennis.

Pianta Piranha (Difficile): Completa la Sfida della Pianta Piranha in difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).

Boom Boom (Difensivo): Raggiungi la cima della Torre della Determinazione (Torri di Prova).

Blooper (Difficile): Tiro ad anello completo (4 giocatori) a difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).

Bowser Secco (Difensivo): Raggiungi la cima della Torre dell'Inganno (Torri della Prova).

Dry Bones (Difficile): Completa Auto Tennis in difficoltà avanzata (Score Challenges).

Baby Mario (All-Around): Vince il torneo singolo della Mushroom Cup.

Baby Luigi (All-Around): Vince il torneo di doppio della Mushroom Cup.

Baby Peach (Tecnico: Vinci il torneo singolare della Flower Cup.

Scossa (Difensiva): Completa il Colpo ad Anello (2 giocatori) a difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).

Nabbit (Veloce): Vincere il torneo di doppio della Coppa dei Fiori.

Goomba (Tuttofare): Raggiungi la cima della Torre della Crescita (Torri della Prova).

Baby Wario (Potente): Vince il torneo singolare della Star Cup.

Baby Waluigi (Difensivo): Vince il torneo di doppio della Star Cup.



Chi è il miglior personaggio in Mario Tennis Fever ?

Finché non avremo avuto qualche settimana di gioco competitivo online, non faremo una lista completa per livelli, ma possiamo darti qualche consiglio iniziale. Per ora, abbiamo Pauline come protagonista, infallibile e versatile nella sua velocità, anche se al ritorno è piuttosto debole. Abbiamo anche ottenuto ottimi risultati con gli effetti del lob shot di Rosalia e le sue statistiche alte ma bilanciate. Infine, come sempre, l'effetto massimo di Boo confonde molto gli avversari, anche nei servizi deboli.

Al momento, diremmo che questi tre sono i personaggi più affidabili, ma proviamo anche Koopa o Koopa Paratroopa e Piranha Plant per raggiungere tutte le palle impossibili.

Come sbloccare tutte le escursioni Fever in Mario Tennis Fever

Ci sono 30 racchette Fever, e le prime sei sono disponibili di default. Ecco come ottenere il resto, alcuni dei quali sono incredibilmente decisivi in tribunale:



Racket personale

Raqueta di Fiamma

Raqueta di ghiaccio

Raqueta fulmine

Raquette Ty-foo

Racchetta di fango

Mini Mushroom Racket: Completa la prossima parte della storia: lezione JV.

Racchetta Fire Bar: Completa la parte successiva della storia: Rango E.

Racchetta dei fiori di ghiaccio: Completa la prossima parte della storia: Rango D.

Star Racket: Completa la prossima parte della storia: Rango C.

Tornado Racket: Completa la parte successiva della storia: Rango B.

Racchetta Pokey: Completa la parte successiva della storia: Rango A.

Shadow Racket: Gioca 2 partite di tennis.

Racchetta Barriera Antincendio: Gioca 4 partite di tennis.

Racket Congelato: Gioca 6 partite di tennis.

Racchetta Amp: Gioca 8 partite di tennis.

Swerve Racket: Gioca 12 partite di tennis.

Inky Racket: Gioca 14 partite di tennis.

Banana Racket: Gioca 16 partite di tennis.

Racchetta Vulcano: Gioca 18 partite di tennis.

Ghost Racket: Gioca 22 partite di tennis.

Golden Dash Racket: Gioca 24 partite di tennis.

Chargin' Chuck Racket: Gioca 26 partite di tennis.

Spiny Racket: Gioca 28 partite di tennis.

Magic Racket: Gioca 32 partite di tennis.

Bullet Bill Racket: Gioca 34 partite di tennis.

Thwomp Racket: Gioca 36 partite di tennis.

Shova Racket: Gioca 38 partite di tennis.

Racchetta metallica: Gioca 42 partite di tennis.

? Racchetta di blocco: Prendi tutte le altre racchette.



Qual è il miglior Fever Racket a Mario Tennis Fever ?

Dipende molto dal tuo stile di gioco (e lo stesso si può dire per i personaggi), ma al momento stiamo ancora vedendo risultati migliori con alcune racchette standard, come la Racchetta Ghiaccio con il suo effetto pista di pattinaggio, o la Raquetta di Fango per i drop shot. Tra le racchette più avanzate, troviamo la racchetta Amp la più interessante dal punto di vista strategico e la più divertente. Se schieri gli sparkies attraverso il campo avversario, creerai una barriera insormontabile per colpire le palle dall'altra parte. Tuttavia, il nostro preferito e più usato in questi primi tempi è la Shova Racket che, pur non essendo la più spettacolare, spinge l'avversario indietro quando cerca di restituire il colpo, lasciandolo molto esposto a drop shot o approcci alla rete.

Detto ciò, nelle categorie A delle qualificazioni, vediamo molti giocatori con la Spiny Racket, specialmente Koopas e Koopa Paratroopas. È un fastidio piacevole per l'avversario, che ostacola molto i suoi movimenti sul campo e prosciuga le sue energie.

