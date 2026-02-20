Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
guide
Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever Guida: Quali sono i migliori personaggi e racket e come sbloccarli

L'ultima colpa di scena disordinata di Camelot è qui, e per aiutarti a orientarti nel caos, ecco i nostri consigli e trucchi.

HQ

Anche se non sembra causare la stessa febbre dei capitoli precedenti, Mario Tennis Fever è stato lanciato su Nintendo Switch 2 con una grafica piacevole che ha portato sullo schermo una vasta collezione di personaggi e racket Fever. Questi nuovi elementi sono veri e propri cambiamenti nel gioco, e se giochi online, vedrai che quasi sempre sono quelli con le migliori racchette speciali, purché sappiano usarle, a vincere le partite.

Ma come si sbloccano tutte le racchette in Mario Tennis Fever così da poter usare le migliori? E come si ottengono i personaggi con le statistiche migliori? Il gioco ti dice man mano che vai, partita per partita, e puoi anche controllare il menu Ricompense, ma ecco gli elenchi completi degli obiettivi necessari insieme alle nostre raccomandazioni.

Mario Tennis Fever

Come sbloccare tutti i personaggi in Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever ha 38 (!) personaggi giocabili, il roster più grande nella storia della serie. I primi 18 sono disponibili di default, mentre i restanti 20 hanno condizioni di sblocco. Ovvero, in ordine di elenco e indicando lo stile di gioco:

Annuncio pubblicitario:


  1. Mario (Tuttofare)

  2. Luigi (Tuttofare)

  3. Peach (Tecnico)

  4. Daisy (Tuttofare)

  5. Rosalina (Tricky)

  6. Pauline (Speedy)

  7. Wario (Potente)

  8. Waluigi (difesa)

  9. Rospo (Velocità)

  10. Toadette (Tecnica)

  11. Luma (due colori) (Tecnico): Gioca 15 partite di tennis per sbloccare il design del film Super Mario Bros.

  12. Yoshi (Veloce) (otto colori: 25, 60, 80 partite, S in 2P Score Attack, S in 4P Score Attack, S in Piranha Plant Challenge, S in Auto Tennis).

  13. Bowser (Potente)

  14. Bowser Jr. (Complicato)

  15. Donkey Kong (Potente)

  16. Boo (Complicato)

  17. Shy Guy (Tecnico) (sette colori: 35, 65, 85, 100 match, gioca un singolo Ring Shot, gioca doppio Ring Shot).

  18. Koopa (Veloce) (quattro colori: 45, 70, 90 fiammiferi)

  19. Kamek (Difficile): Gioca 1 partita di tennis.

  20. Spike (Potenza): Gioca 5 partite di tennis.

  21. Diddy Kong (Speedy): Gioca 10 partite di tennis.

  22. Chain Chomp (Potenza): Gioca 20 partite di tennis.

  23. Birdo (All-Around): Gioca 30 partite di tennis.

  24. Koopa Paratroopa (Tecnico) (quattro colori: 40, 75, 95 fiammiferi).

  25. Petey Piranha (Potente): Gioca 50 partite di tennis.

  26. Pianta Piranha (Difficile): Completa la Sfida della Pianta Piranha in difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).

  27. Boom Boom (Difensivo): Raggiungi la cima della Torre della Determinazione (Torri di Prova).

  28. Blooper (Difficile): Tiro ad anello completo (4 giocatori) a difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).

  29. Bowser Secco (Difensivo): Raggiungi la cima della Torre dell'Inganno (Torri della Prova).

  30. Dry Bones (Difficile): Completa Auto Tennis in difficoltà avanzata (Score Challenges).

  31. Baby Mario (All-Around): Vince il torneo singolo della Mushroom Cup.

  32. Baby Luigi (All-Around): Vince il torneo di doppio della Mushroom Cup.

  33. Baby Peach (Tecnico: Vinci il torneo singolare della Flower Cup.

  34. Scossa (Difensiva): Completa il Colpo ad Anello (2 giocatori) a difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).

  35. Nabbit (Veloce): Vincere il torneo di doppio della Coppa dei Fiori.

  36. Goomba (Tuttofare): Raggiungi la cima della Torre della Crescita (Torri della Prova).

  37. Baby Wario (Potente): Vince il torneo singolare della Star Cup.

  38. Baby Waluigi (Difensivo): Vince il torneo di doppio della Star Cup.

Chi è il miglior personaggio in Mario Tennis Fever ?

Finché non avremo avuto qualche settimana di gioco competitivo online, non faremo una lista completa per livelli, ma possiamo darti qualche consiglio iniziale. Per ora, abbiamo Pauline come protagonista, infallibile e versatile nella sua velocità, anche se al ritorno è piuttosto debole. Abbiamo anche ottenuto ottimi risultati con gli effetti del lob shot di Rosalia e le sue statistiche alte ma bilanciate. Infine, come sempre, l'effetto massimo di Boo confonde molto gli avversari, anche nei servizi deboli.

Al momento, diremmo che questi tre sono i personaggi più affidabili, ma proviamo anche Koopa o Koopa Paratroopa e Piranha Plant per raggiungere tutte le palle impossibili.

Annuncio pubblicitario:

Come sbloccare tutte le escursioni Fever in Mario Tennis Fever

Ci sono 30 racchette Fever, e le prime sei sono disponibili di default. Ecco come ottenere il resto, alcuni dei quali sono incredibilmente decisivi in tribunale:


  1. Racket personale

  2. Raqueta di Fiamma

  3. Raqueta di ghiaccio

  4. Raqueta fulmine

  5. Raquette Ty-foo

  6. Racchetta di fango

  7. Mini Mushroom Racket: Completa la prossima parte della storia: lezione JV.

  8. Racchetta Fire Bar: Completa la parte successiva della storia: Rango E.

  9. Racchetta dei fiori di ghiaccio: Completa la prossima parte della storia: Rango D.

  10. Star Racket: Completa la prossima parte della storia: Rango C.

  11. Tornado Racket: Completa la parte successiva della storia: Rango B.

  12. Racchetta Pokey: Completa la parte successiva della storia: Rango A.

  13. Shadow Racket: Gioca 2 partite di tennis.

  14. Racchetta Barriera Antincendio: Gioca 4 partite di tennis.

  15. Racket Congelato: Gioca 6 partite di tennis.

  16. Racchetta Amp: Gioca 8 partite di tennis.

  17. Swerve Racket: Gioca 12 partite di tennis.

  18. Inky Racket: Gioca 14 partite di tennis.

  19. Banana Racket: Gioca 16 partite di tennis.

  20. Racchetta Vulcano: Gioca 18 partite di tennis.

  21. Ghost Racket: Gioca 22 partite di tennis.

  22. Golden Dash Racket: Gioca 24 partite di tennis.

  23. Chargin' Chuck Racket: Gioca 26 partite di tennis.

  24. Spiny Racket: Gioca 28 partite di tennis.

  25. Magic Racket: Gioca 32 partite di tennis.

  26. Bullet Bill Racket: Gioca 34 partite di tennis.

  27. Thwomp Racket: Gioca 36 partite di tennis.

  28. Shova Racket: Gioca 38 partite di tennis.

  29. Racchetta metallica: Gioca 42 partite di tennis.

  30. ? Racchetta di blocco: Prendi tutte le altre racchette.

Qual è il miglior Fever Racket a Mario Tennis Fever ?

Dipende molto dal tuo stile di gioco (e lo stesso si può dire per i personaggi), ma al momento stiamo ancora vedendo risultati migliori con alcune racchette standard, come la Racchetta Ghiaccio con il suo effetto pista di pattinaggio, o la Raquetta di Fango per i drop shot. Tra le racchette più avanzate, troviamo la racchetta Amp la più interessante dal punto di vista strategico e la più divertente. Se schieri gli sparkies attraverso il campo avversario, creerai una barriera insormontabile per colpire le palle dall'altra parte. Tuttavia, il nostro preferito e più usato in questi primi tempi è la Shova Racket che, pur non essendo la più spettacolare, spinge l'avversario indietro quando cerca di restituire il colpo, lasciandolo molto esposto a drop shot o approcci alla rete.

Detto ciò, nelle categorie A delle qualificazioni, vediamo molti giocatori con la Spiny Racket, specialmente Koopas e Koopa Paratroopas. È un fastidio piacevole per l'avversario, che ostacola molto i suoi movimenti sul campo e prosciuga le sue energie.

Come sbloccare tutti i campi in Mario Tennis Fever


  1. Campo dell'Accademia (Funghi): Fatti ammettere all'Accademia di Tennis dei Funghi nella storia.

  2. Campo dell'Accademia (Sand): Viene ammesso all'Academy di Tennis dei Funghi nella storia.

  3. Campo dell'Accademia (Ghiaccio): Viene ammesso all'Accademia di Tennis Funghi nella storia.

  4. Corte delle Aeronavi (Air Fortress): Guarda il tutorial almeno una volta.

  5. Campo della Foresta Piranha: Seleziona "Campo Foresta" in "Special Match" e gioca una partita.

  6. Il campo da flipper di Waluigi: seleziona "Campo da flipper" in "Special Match" e gioca una partita.

  7. Campo Racket Factory: Seleziona "Racket Factory Court" in "Special Match" e gioca una partita.

  8. Wonder Court: Seleziona "Wonder Track" in "Special Match" e gioca una partita.

This post is tagged as:

Nintendo Switch 2

Testi correlati

0
Mario Tennis Fever Score

Mario Tennis Fever

RECENSIONE. Scritto da Alex Hopley

L'ultimo servizio di Mario sul campo da tennis offre un divertimento fugace, ma non impressiona quanto le sue altre attività sportive.



Caricamento del prossimo contenuto