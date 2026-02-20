Mario Tennis Fever Guida: Quali sono i migliori personaggi e racket e come sbloccarli
L'ultima colpa di scena disordinata di Camelot è qui, e per aiutarti a orientarti nel caos, ecco i nostri consigli e trucchi.
Anche se non sembra causare la stessa febbre dei capitoli precedenti, Mario Tennis Fever è stato lanciato su Nintendo Switch 2 con una grafica piacevole che ha portato sullo schermo una vasta collezione di personaggi e racket Fever. Questi nuovi elementi sono veri e propri cambiamenti nel gioco, e se giochi online, vedrai che quasi sempre sono quelli con le migliori racchette speciali, purché sappiano usarle, a vincere le partite.
Ma come si sbloccano tutte le racchette in Mario Tennis Fever così da poter usare le migliori? E come si ottengono i personaggi con le statistiche migliori? Il gioco ti dice man mano che vai, partita per partita, e puoi anche controllare il menu Ricompense, ma ecco gli elenchi completi degli obiettivi necessari insieme alle nostre raccomandazioni.
Come sbloccare tutti i personaggi in Mario Tennis Fever
Mario Tennis Fever ha 38 (!) personaggi giocabili, il roster più grande nella storia della serie. I primi 18 sono disponibili di default, mentre i restanti 20 hanno condizioni di sblocco. Ovvero, in ordine di elenco e indicando lo stile di gioco:
- Mario (Tuttofare)
- Luigi (Tuttofare)
- Peach (Tecnico)
- Daisy (Tuttofare)
- Rosalina (Tricky)
- Pauline (Speedy)
- Wario (Potente)
- Waluigi (difesa)
- Rospo (Velocità)
- Toadette (Tecnica)
- Luma (due colori) (Tecnico): Gioca 15 partite di tennis per sbloccare il design del film Super Mario Bros.
- Yoshi (Veloce) (otto colori: 25, 60, 80 partite, S in 2P Score Attack, S in 4P Score Attack, S in Piranha Plant Challenge, S in Auto Tennis).
- Bowser (Potente)
- Bowser Jr. (Complicato)
- Donkey Kong (Potente)
- Boo (Complicato)
- Shy Guy (Tecnico) (sette colori: 35, 65, 85, 100 match, gioca un singolo Ring Shot, gioca doppio Ring Shot).
- Koopa (Veloce) (quattro colori: 45, 70, 90 fiammiferi)
- Kamek (Difficile): Gioca 1 partita di tennis.
- Spike (Potenza): Gioca 5 partite di tennis.
- Diddy Kong (Speedy): Gioca 10 partite di tennis.
- Chain Chomp (Potenza): Gioca 20 partite di tennis.
- Birdo (All-Around): Gioca 30 partite di tennis.
- Koopa Paratroopa (Tecnico) (quattro colori: 40, 75, 95 fiammiferi).
- Petey Piranha (Potente): Gioca 50 partite di tennis.
- Pianta Piranha (Difficile): Completa la Sfida della Pianta Piranha in difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).
- Boom Boom (Difensivo): Raggiungi la cima della Torre della Determinazione (Torri di Prova).
- Blooper (Difficile): Tiro ad anello completo (4 giocatori) a difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).
- Bowser Secco (Difensivo): Raggiungi la cima della Torre dell'Inganno (Torri della Prova).
- Dry Bones (Difficile): Completa Auto Tennis in difficoltà avanzata (Score Challenges).
- Baby Mario (All-Around): Vince il torneo singolo della Mushroom Cup.
- Baby Luigi (All-Around): Vince il torneo di doppio della Mushroom Cup.
- Baby Peach (Tecnico: Vinci il torneo singolare della Flower Cup.
- Scossa (Difensiva): Completa il Colpo ad Anello (2 giocatori) a difficoltà avanzata (Sfide Punteggio).
- Nabbit (Veloce): Vincere il torneo di doppio della Coppa dei Fiori.
- Goomba (Tuttofare): Raggiungi la cima della Torre della Crescita (Torri della Prova).
- Baby Wario (Potente): Vince il torneo singolare della Star Cup.
- Baby Waluigi (Difensivo): Vince il torneo di doppio della Star Cup.
Chi è il miglior personaggio in Mario Tennis Fever ?
Finché non avremo avuto qualche settimana di gioco competitivo online, non faremo una lista completa per livelli, ma possiamo darti qualche consiglio iniziale. Per ora, abbiamo Pauline come protagonista, infallibile e versatile nella sua velocità, anche se al ritorno è piuttosto debole. Abbiamo anche ottenuto ottimi risultati con gli effetti del lob shot di Rosalia e le sue statistiche alte ma bilanciate. Infine, come sempre, l'effetto massimo di Boo confonde molto gli avversari, anche nei servizi deboli.
Al momento, diremmo che questi tre sono i personaggi più affidabili, ma proviamo anche Koopa o Koopa Paratroopa e Piranha Plant per raggiungere tutte le palle impossibili.
Come sbloccare tutte le escursioni Fever in Mario Tennis Fever
Ci sono 30 racchette Fever, e le prime sei sono disponibili di default. Ecco come ottenere il resto, alcuni dei quali sono incredibilmente decisivi in tribunale:
- Racket personale
- Raqueta di Fiamma
- Raqueta di ghiaccio
- Raqueta fulmine
- Raquette Ty-foo
- Racchetta di fango
- Mini Mushroom Racket: Completa la prossima parte della storia: lezione JV.
- Racchetta Fire Bar: Completa la parte successiva della storia: Rango E.
- Racchetta dei fiori di ghiaccio: Completa la prossima parte della storia: Rango D.
- Star Racket: Completa la prossima parte della storia: Rango C.
- Tornado Racket: Completa la parte successiva della storia: Rango B.
- Racchetta Pokey: Completa la parte successiva della storia: Rango A.
- Shadow Racket: Gioca 2 partite di tennis.
- Racchetta Barriera Antincendio: Gioca 4 partite di tennis.
- Racket Congelato: Gioca 6 partite di tennis.
- Racchetta Amp: Gioca 8 partite di tennis.
- Swerve Racket: Gioca 12 partite di tennis.
- Inky Racket: Gioca 14 partite di tennis.
- Banana Racket: Gioca 16 partite di tennis.
- Racchetta Vulcano: Gioca 18 partite di tennis.
- Ghost Racket: Gioca 22 partite di tennis.
- Golden Dash Racket: Gioca 24 partite di tennis.
- Chargin' Chuck Racket: Gioca 26 partite di tennis.
- Spiny Racket: Gioca 28 partite di tennis.
- Magic Racket: Gioca 32 partite di tennis.
- Bullet Bill Racket: Gioca 34 partite di tennis.
- Thwomp Racket: Gioca 36 partite di tennis.
- Shova Racket: Gioca 38 partite di tennis.
- Racchetta metallica: Gioca 42 partite di tennis.
- ? Racchetta di blocco: Prendi tutte le altre racchette.
Qual è il miglior Fever Racket a Mario Tennis Fever ?
Dipende molto dal tuo stile di gioco (e lo stesso si può dire per i personaggi), ma al momento stiamo ancora vedendo risultati migliori con alcune racchette standard, come la Racchetta Ghiaccio con il suo effetto pista di pattinaggio, o la Raquetta di Fango per i drop shot. Tra le racchette più avanzate, troviamo la racchetta Amp la più interessante dal punto di vista strategico e la più divertente. Se schieri gli sparkies attraverso il campo avversario, creerai una barriera insormontabile per colpire le palle dall'altra parte. Tuttavia, il nostro preferito e più usato in questi primi tempi è la Shova Racket che, pur non essendo la più spettacolare, spinge l'avversario indietro quando cerca di restituire il colpo, lasciandolo molto esposto a drop shot o approcci alla rete.
Detto ciò, nelle categorie A delle qualificazioni, vediamo molti giocatori con la Spiny Racket, specialmente Koopas e Koopa Paratroopas. È un fastidio piacevole per l'avversario, che ostacola molto i suoi movimenti sul campo e prosciuga le sue energie.
Come sbloccare tutti i campi in Mario Tennis Fever
- Campo dell'Accademia (Funghi): Fatti ammettere all'Accademia di Tennis dei Funghi nella storia.
- Campo dell'Accademia (Sand): Viene ammesso all'Academy di Tennis dei Funghi nella storia.
- Campo dell'Accademia (Ghiaccio): Viene ammesso all'Accademia di Tennis Funghi nella storia.
- Corte delle Aeronavi (Air Fortress): Guarda il tutorial almeno una volta.
- Campo della Foresta Piranha: Seleziona "Campo Foresta" in "Special Match" e gioca una partita.
- Il campo da flipper di Waluigi: seleziona "Campo da flipper" in "Special Match" e gioca una partita.
- Campo Racket Factory: Seleziona "Racket Factory Court" in "Special Match" e gioca una partita.
- Wonder Court: Seleziona "Wonder Track" in "Special Match" e gioca una partita.