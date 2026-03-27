Mario Tennis Fever riceve un aggiornamento importante

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Il mese scorso è uscito Mario Tennis Fever, che offriva un gameplay da tennis leggero ma profondo, con regole che sono il massimo possibile dal realismo simile a un simulatore. Da allora, i giocatori hanno giocato molto e Nintendo ha ascoltato i feedback sui social media, avendo accesso a una ricchezza di statistiche, che ora utilizzano per rilasciare un nuovo aggiornamento importante.

La versione 1.0.2 presenta naturalmente le consuete correzioni di bug e qualche ottimizzazione, ma forse il cambiamento più interessante è che i personaggi e i racket sono stati riequilibrati. La quasi rovinante Inky Racket ora è più gestibile, mentre la Golden Dash Racket non è attiva a lungo come prima.

I personaggi che sono stati modificati includono Diddy Kong, che ora serve più duro, mentre Dry Bones ha una mira migliore. Dai un'occhiata all'elenco completo qui sotto:

Modifiche alle specifiche dei personaggi

Diddy Kong - Ha aumentato leggermente la forza dei tiri e dei servizi.

Dry Bones - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente aumentata. Ha leggermente aumentato la capacità di mirare verso la linea laterale.

Baby Peach - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente aumentata.

Rospo - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente aumentata.

Timidissimo - La distanza da cui la palla può essere colpita in modo stabile è stata leggermente aumentata.

Donkey Kong - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente ridotta. Ti ha fatto iniziare a correre un po' più tardi quando ti muovi.

Il movimento si estendeva significativamente oltre l'area di rilevamento dei colpi mentre si muoveva a sinistra o a destra, quindi il suo movimento è stato regolato.

Petey Piranha - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente ridotta. Ti ha fatto iniziare a correre un po' più tardi quando ti muovi.

Rosalina - La distanza da cui la palla può essere colpita in modo stabile è stata leggermente ridotta.

Oscillatore - La distanza da cui la palla può essere colpita in modo stabile è stata leggermente ridotta.

Modifiche alle specifiche della racchetta Fever

Golden Dash Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 12 secondi a 8 secondi. Racchetta metallica - Il periodo di effetto è stato ridotto da 10 secondi a 8 secondi. Mentre l'effetto è attivo, ora puoi sconfiggere i Spiny Racket della Spiny Racket.

Star Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 10 secondi a 8 secondi. Mentre l'effetto è attivo, ora puoi sconfiggere i Spiny Racket della Spiny Racket.

Magic Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 15 secondi a 12 secondi. Se la racchetta è già una padella, il movimento di trasformazione in una padella non avverrà più. (Subisci comunque danni ai tuoi HP.)

Ghost Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 15 secondi a 12 secondi. Per i lob, il tempo per la sua scomparsa è stato allungato di 0,5 secondi, dandoti leggermente più tempo per vedere la traiettoria del colpo.

Inky Racket - Il tempo da quando l'inchiostro arriva sullo schermo a quando inizia a gocciolare è stato dimezzato.

Cambiamenti nel comportamento del tiro



Ho fatto una regolazione in modo che scivolare e saltare non avvengano quando esegui una cancellazione della carica. (Tuttavia, il comportamento rimane lo stesso della Ver. 1.0.1 per il multiball.)



Altri cambiamenti