Mario Tennis Fever riceve un aggiornamento importante
Oltre alla solita serie di correzioni tecniche, diversi personaggi e racket Fever sono stati riequilibrati in vari modi.
Il mese scorso è uscito Mario Tennis Fever, che offriva un gameplay da tennis leggero ma profondo, con regole che sono il massimo possibile dal realismo simile a un simulatore. Da allora, i giocatori hanno giocato molto e Nintendo ha ascoltato i feedback sui social media, avendo accesso a una ricchezza di statistiche, che ora utilizzano per rilasciare un nuovo aggiornamento importante.
La versione 1.0.2 presenta naturalmente le consuete correzioni di bug e qualche ottimizzazione, ma forse il cambiamento più interessante è che i personaggi e i racket sono stati riequilibrati. La quasi rovinante Inky Racket ora è più gestibile, mentre la Golden Dash Racket non è attiva a lungo come prima.
I personaggi che sono stati modificati includono Diddy Kong, che ora serve più duro, mentre Dry Bones ha una mira migliore. Dai un'occhiata all'elenco completo qui sotto:
Modifiche alle specifiche dei personaggi
Diddy Kong - Ha aumentato leggermente la forza dei tiri e dei servizi.
Dry Bones - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente aumentata. Ha leggermente aumentato la capacità di mirare verso la linea laterale.
Baby Peach - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente aumentata.
Rospo - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente aumentata.
Timidissimo - La distanza da cui la palla può essere colpita in modo stabile è stata leggermente aumentata.
Donkey Kong - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente ridotta. Ti ha fatto iniziare a correre un po' più tardi quando ti muovi.
Il movimento si estendeva significativamente oltre l'area di rilevamento dei colpi mentre si muoveva a sinistra o a destra, quindi il suo movimento è stato regolato.
Petey Piranha - La distanza da cui la palla può essere colpita stabilmente è stata leggermente ridotta. Ti ha fatto iniziare a correre un po' più tardi quando ti muovi.
Rosalina - La distanza da cui la palla può essere colpita in modo stabile è stata leggermente ridotta.
Oscillatore - La distanza da cui la palla può essere colpita in modo stabile è stata leggermente ridotta.
Modifiche alle specifiche della racchetta Fever
Golden Dash Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 12 secondi a 8 secondi. Racchetta metallica - Il periodo di effetto è stato ridotto da 10 secondi a 8 secondi. Mentre l'effetto è attivo, ora puoi sconfiggere i Spiny Racket della Spiny Racket.
Star Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 10 secondi a 8 secondi. Mentre l'effetto è attivo, ora puoi sconfiggere i Spiny Racket della Spiny Racket.
Magic Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 15 secondi a 12 secondi. Se la racchetta è già una padella, il movimento di trasformazione in una padella non avverrà più. (Subisci comunque danni ai tuoi HP.)
Ghost Racket - Il periodo di effetto è stato ridotto da 15 secondi a 12 secondi. Per i lob, il tempo per la sua scomparsa è stato allungato di 0,5 secondi, dandoti leggermente più tempo per vedere la traiettoria del colpo.
Inky Racket - Il tempo da quando l'inchiostro arriva sullo schermo a quando inizia a gocciolare è stato dimezzato.
Cambiamenti nel comportamento del tiro
- Ho fatto una regolazione in modo che scivolare e saltare non avvengano quando esegui una cancellazione della carica. (Tuttavia, il comportamento rimane lo stesso della Ver. 1.0.1 per il multiball.)
Altri cambiamenti
- Corretto un bug per cui le valutazioni non venivano adeguate l'ultimo giorno di ogni mese alle 17:00 (ora del Pacifico).
- Corretto un bug per cui l'evento non procedeva dopo la battaglia "In the Sky" in Adventure. Ho anche modificato in modo che l'evento progredisca se riprendi dai dati di salvataggio dopo quel punto in cui l'evento non procede.
- Sono stati apportati diversi altri aggiustamenti e correzioni per migliorare l'esperienza di gioco.