Mario Vargas Llosa muore a 89 anni

Mario Vargas Llosa è morto a Lima (Perù) all'età di 89 anni, ha annunciato suo figlio in un post su X. Con lui se ne va uno degli ultimi giganti del boom letterario dell'America Latina, uno scrittore che ha fatto ascoltare al mondo non solo il Perù, ma l'anima di un continente in conflitto.

Dalle polverose baracche de Il tempo dell'eroe alle sue altre opere, Vargas Llosa ha scritto con il tipo di eleganza e profondità che deriva solo dal vivere attraverso la bellezza e il caos. Si è candidato alla presidenza, sì, ma il suo vero potere è sempre stato sulla pagina.

Per alcuni, era una figura controversa. Si è distinto dalle correnti politiche che un tempo univano la sua generazione di scrittori, scegliendo una strada che lo ha spesso messo in contrasto. Ma non ha mai smesso di credere nella responsabilità dell'artista di provocare, di mettere in discussione, di creare.

Per i lettori come me, che lo hanno trovato giovane e sono rimasti con lui attraverso decenni di romanzi, dibattiti e reinvenzioni, la sua scomparsa è profondamente personale. Ci ha fatto riflettere. Ci ha fatto litigare. Ci ha fatto sentire più intelligenti per averlo letto. Riposa in pace, Maestro.