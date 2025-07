Mark Cerny promette un grande impulso alla grafica di PS5 Pro il prossimo anno attraverso l'aggiornamento PSSR "full-fat"

HQ

Per una console che costa molto di più del suo predecessore ed è considerata un modello "Pro ", il PS5 Pro non ha ancora dimostrato di essere una grande necessità per i giocatori di tutto il mondo. In effetti, molti sostengono che la PS5 stessa non ha quasi raggiunto il suo limite, quindi perché dovremmo aver bisogno di una versione Pro ?

Forse questa domanda troverà risposta e sarà messa a tacere definitivamente l'anno prossimo, dato che l'architetto capo di Sony PlayStation, Mark Cerny, ha parlato con Tom's Guide per rivelare che un grande aggiornamento del PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) è in arrivo già il prossimo anno, che dovrebbe migliorare enormemente la grafica del dispositivo Pro.

Secondo Cerny, a differenza della versione attualmente utilizzata sul sistema, si tratterà di un'edizione "full-fat" che "non è una riduzione dell'algoritmo". Cerny fa un ulteriore passo avanti affermando che questo sarà in qualche modo in linea con la tecnologia FSR 4 di AMD utilizzata nelle sue schede grafiche di punta.

Non si sa quando l'aggiornamento arriverà nel 2026, ma chiaramente è qualcosa che i proprietari di PS5 Pro, o potenziali acquirenti, devono tenere a mente in quanto potrebbe rendere la console molto più necessaria di quanto non sia attualmente.