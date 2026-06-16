Mark Gordon si dimette da capo studio di Treyarch dopo 22 anni presso lo sviluppatore Call of Duty

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Lo sviluppatore di Call of Duty, Treyarch, sta attraversando importanti cambiamenti di leadership. La buona notizia è che questo non sembra essere legato al bagno di sangue attualmente in corso su Xbox, che ha persino portato alle dimissioni recenti del capo di Xbox Game Studios Craig Duncan.

Per il bene di Treyarch, sembra che stiamo guardando a un individuo che vuole semplicemente andare in pensione. Dopo 22 anni di lavoro all'azienda, supervisionando il suo passaggio da studio polifunzionale (noto per progetti come giochi di Spider-Man, titoli NHL e persino 007: Quantum of Solace) a essere un unico team di Top of Duty, noto soprattutto per la saga Black Ops, Mark Gordon si dimanderà dalla sua posizione di capo studio.

Treyarch ha commentato questo in un post sul blog, dove spiega: "Siamo incredibilmente grati a Mark per la sua guida costante e la profonda cura per lo studio, la sua cultura e le sue persone. L'impatto di Mark sulla saga è stato incommensurabile, da Call of Duty 2: Big Red One e Call of Duty 3, a World at War e all'intera serie Black Ops."

Per quanto riguarda chi prenderà il ruolo di capo dello studio, questo viene diviso tra due persone, con Kevin Hendrickson e Yale Miller che diventeranno co-capi dello studio. Entrambi sono considerati veterani del franchise e vantano decenni di esperienza alle spalle, con un "impegno verso la cultura e l'ambizione creativa di Treyarch."

Non è chiaro cosa riserverà Treyarch dopo Black Ops 7 del 2025, ma senza dubbio ne sentiremo altri entro uno o due anni.