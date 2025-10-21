Mark Ruffalo: Mi piacerebbe avere un film da solista su Hulk"

HQ

Non c'è stato un film da solista Hulk per quasi 20 anni. L'ultimo è stato "The Incredible Hulk " del 2008, considerato uno dei peggiori film del più ampio "Marvel Cinematic Universe e anche un progetto strano in quanto presentava Edward Norton nel ruolo principale di Bruce Banner, una star che è stata poi sostituita da Mark Ruffalo per The Avengers e successivi.

Allora perché non abbiamo visto questo "ragazzone" guidare il suo film da allora? Ruffalo ha recentemente parlato con GQ dove ha spiegato che gli piacerebbe fare un film da solista Hulk, ma ammette che non è esattamente qualcosa di facile da realizzare.

"Mi piacerebbe avere un film da solista su Hulk. Non so se conoscete tutta la storia di questo, ma non è davvero di proprietà della Marvel. È una proprietà universale. Non so se accadrà mai, onestamente. Continuiamo a parlarne, di cosa sarebbe. Ci sono già stati così tanti film di Hulk, è come, qualcuno ne vuole davvero un altro? Ma mi piacerebbe averne uno, e penso che il pubblico sarebbe interessato se potessimo romperlo".

Per quanto riguarda il luogo in cui possiamo aspettarci di vedere Ruffalo come Hulk ancora una volta, si dice regolarmente che apparirà in Spider-Man: Brand New Day nel luglio 2026, ma finora non ci sono conferme su questo fronte. Per il resto, Ruffalo/Hulk non faceva parte dell'annuncio del cast di Avengers: Doomsday all'inizio di quest'anno, ma ci sono anche voci secondo cui queste star confermate sono solo la punta dell'iceberg, quindi forse vedremo Hulk un paio di volte nel 2026.