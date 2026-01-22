Mark Rutte: Lo status della Groenlandia non è stato menzionato nei colloqui con Trump

HQ

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha chiarito mercoledì che la questione se la Groenlandia rimanga parte della Danimarca non è mai emersa durante i suoi colloqui con il presidente USA Donald Trump. I commenti arrivano mentre Trump si è ritirato dalle sue precedenti minacce di imporre dazi o usare la forza per ottenere il controllo del territorio artico strategicamente situato.

Parlando su Fox News, Rutte ha detto che l'attenzione di Trump era chiaramente sulla protezione della regione artica dalla crescente influenza russa e cinese. "È molto concentrato su cosa dobbiamo fare per assicurarci che quella vasta regione artica, dove il cambiamento sta avvenendo in questo momento, dove cinesi e russi sono sempre più attivi, possa proteggerla," ha spiegato Rutte.

Rutte e Trump // Shutterstock

Mercoledì scorso, Trump ha detto che era in orvista un accordo quadro che avrebbe soddisfatto gli interessi della sua amministrazione, incluso un sistema di difesa missilistica "Golden Dome" e l'accesso a minerali critici, senza minacciare la sovranità della Danimarca. La Groenlandia, parte autonoma del regno di Danimarca, ospita una base aerea statunitense e ha ripetutamente dichiarato che non è in vendita.

Le dichiarazioni aiutano a calmare le tensioni tra gli alleati della NATO, che erano stati scossi da settimane di retorica di Trump che suggeriva che gli Stati Uniti debbano "possedere" la Groenlandia per impedire ad altre potenze di prendere piede nell'Artico. Per ora, le discussioni si concentrano su sicurezza e cooperazione piuttosto che su rivendicazioni territoriali, ma resta da vedere come evolverà la situazione...