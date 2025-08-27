Mark Wahlberg e LaKeith Stanfield sono i protagonisti del film d'azione Play Dirty di Prime Video

Sembra che ci sia un po' di tendenza con i film in streaming, poiché spesso mancano della qualità che troviamo più frequentemente nelle serie televisive. Questo non ha impedito a molti streamer di continuare a sfornare produzioni di lungometraggi, tra cui Prime Video, che ora ha condiviso il primo trailer per l'imminente epopea d'azione Play Dirty.

In questo film, segue una squadra di ladri che cercano di intraprendere la più grande rapina della loro carriera, un lavoro che li vedrà tentare di rapinare un intero paese. Sì, l'idea sarà quella di rubare un tesoro molto costoso che è passato attraverso il loro radar, un compito che li metterà sul radar della mafia di New York.

Play Dirty è guidato da Mark Wahlberg e LaKeith Stanfield, con Rosa Salazar come protagonista. È diretto da Shane Black di The Nice Guys e Kiss Kiss Bang Bang, e arriverà su Prime Video già il 1° ottobre. Dai un'occhiata al trailer del film qui sotto.