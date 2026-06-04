Mark Wahlberg e Yahya Abdul-Mateen II usano metodi mafiosi per risolvere un caso in By Any Means

All'inizio dell'autunno (o alla fine dell'estate, a seconda di come si guarda), Paramount Pictures inviterà i fan a ricorrere ancora una volta al cinema per vedere la sua prossima grande proiezione cinematografica nel film poliziesco-drammatico noto come By Any Means.

Questo è un film basato su una storia vera che segue un giovane agente nero dell'FBI incaricato di risolvere un caso di una lista di omicidi brutali nel Mississippi degli anni '60, una serie di omicidi chiaramente motivati dal tema razziale. Di fronte a un sistema corrotto in cui i metodi tradizionali semplicemente non bastano, il dipartimento finisce per coinvolgere un sicario della mafia per aiutare a risolvere il problema, usando il suo stile di giustizia 'curioso' per ottenere risposte e infine mettere i responsabili dietro le sbarre - da qui il nome, By Any Means...

L'agente FBI è interpretato da Yahya Abdul-Mateen II mentre il sicario della mafia è interpretato da Mark Wahlberg; con questo film diretto da Elegance Bratton e con produttori di The Town, Sicario e John Wick associati.

La data di anteprima di By Any Means è il 4 settembre, e potete vedere il trailer e la sinossi completa del film qui sotto.

"Ispirato da una storia vera, un giovane agente nero dell'FBI (Yahya Abdul-Mateen II) viene inviato nel Mississippi degli anni '60 per indagare su un'ondata di brutali omicidi contro i leader dei diritti civili. Costretto a lavorare al fianco del famigerato sicario mafioso Greg Scarpa (Mark Wahlberg), si ritrova coinvolto in una caccia mortale dove giustizia e vendetta iniziano a confondersi. Quando il sistema è rotto, due uomini divisi da tutto concordano su una cosa: la legge ha dei limiti. Non lo fanno."