Markiplier porta Iron Lung direttamente su YouTube

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Mark Fischbach, più comunemente conosciuto come Markiplier, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare le sue radici, ed è ora pronto a distribuire il suo film horror Iron Lung direttamente su YouTube.

L'annuncio è stato fatto durante il Festival di Cannes, dove lo stesso Fischbach è apparso e ha rivelato che la prima si terrà il 31 maggio. Iron Lung si basa sul claustrofobico gioco horror omonimo, e Markiplier non solo ha diretto il film, ma ha anche scritto la sceneggiatura, interpretato il ruolo principale e finanziato personalmente il progetto.

Rimane incerto quanto costerà esattamente, o se sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati premium.

Non vedi l'ora di vedere Iron Lung ?