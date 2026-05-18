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Iron Lung
Markiplier porta Iron Lung direttamente su YouTube
Il suo tanto atteso film horror Iron Lung è previsto per la prima volta su YouTube entro la fine di questo mese.
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Mark Fischbach, più comunemente conosciuto come Markiplier, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare le sue radici, ed è ora pronto a distribuire il suo film horror Iron Lung direttamente su YouTube.
L'annuncio è stato fatto durante il Festival di Cannes, dove lo stesso Fischbach è apparso e ha rivelato che la prima si terrà il 31 maggio. Iron Lung si basa sul claustrofobico gioco horror omonimo, e Markiplier non solo ha diretto il film, ma ha anche scritto la sceneggiatura, interpretato il ruolo principale e finanziato personalmente il progetto.
Rimane incerto quanto costerà esattamente, o se sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati premium.
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