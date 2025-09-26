Marquinhos è l'ultimo di una serie di infortuni al PSG prima dello scontro contro il Barcellona

HQ

Il Paris Saint-German festeggia la recente vittoria del Pallone d'Oro per Ousmane Dembélé, che ha ritirato il premio per infortunio e ha saltato il Classique contro il Marsiglia che si è svolto nello stesso momento. Il PSG ha perso quella partita e ha perso la leadership in Ligue 1. Certamente, il campione di Francia non può rilassarsi, soprattutto con il numero preoccupante di giocatori infortunati proprio prima di una partita molto importante, una visita al Barcellona in Champions League, mercoledì 1 ottobre.

Marquinhos, capitano del PSG, è l'ultimo a cadere dalla rosa di Luis Enrique. Il club parigino ha annunciato oggi che il difensore centrale brasiliano ha subito un infortunio al quadricipite della gamba sinistra. Domani salterà la partita contro l'Auxerre e starà fuori per "diverse" settimane.

Luis Enrique non potrà sicuramente contare su Ousmane Dembélé e Désiré Doué, ancora infortunati. Anche João Neves è infortunato, ma è l'unico che ha ancora qualche possibilità di recuperare in tempo per il Barcellona. Anche la squadra locale in Champions League, tuttavia, avrà ritiri ragionevoli: Raphinha e il portiere Joan García si sono entrambi infortunati nelle ultime ore.