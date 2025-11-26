Marquinhos festeggerà 500 partite per il Paris Saint-Germain stasera, quasi un record in Francia

HQ

Il Paris Saint-Germain affronta il Tottenham stasera in Champions League, e sarà una partita molto speciale per il capitano Marquinhos, che festeggerà la sua 500ª partita con il PSG. Il brasiliano è arrivato al club nell'estate del 2013 all'età di 19 anni, dopo una stagione in AS Roma. Ora ha 31 anni, è capitano da quando ha preso il comando di Thiago Silva nel 2020 e, dopo anni di delusioni apparentemente interminabili, ha finalmente sollevato il trofeo di Champions League lo scorso anno.

Zoumana Camara, suo ex compagno di squadra nel PSG fino al 2015 e poi diventato assistente allenatore del PSG e ora guida il Montpellier, ha detto che Marquinhos è un capitano esemplare, "il che significa che non deve parlare molto, ma vediamo come si comporta ogni giorno, come venera la disciplina. Col tempo, ovviamente, ora parla anche lui; è capace di far sentire la sua voce" (via RMC Sport).

Avendo giocato 500 partite con lo stesso club, è solo dietro a Steve Mandana (613 partite con l'Olympique de Marsiglia) e Nicolas Seue (520 partite con il Caen) nella classifica dei giocatori più fedeli del calcio francese. Nel PSG, il record per il maggior numero di partite era detenuto da Jean-Marc Pilorget (435 partite).

È ancora lontano da Leo Messi (778 partite con il Barcellona), Thomas Müller (756 partite con il Bayern Monaco) e Sergio Busquets (722 partite con il Barcellona), ma non ci sono segni che voglia lasciare il club ora che hanno finalmente conquistato la Champions League.