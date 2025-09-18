Mars Attracts riceve un nuovo trailer che celebra il lancio dell'accesso anticipato

Mars Attracts, il simulatore di parco a tema che proviene dal mondo del film cult di fantascienza Mars Attacks, lanciato all'inizio di questa settimana in accesso anticipato su Steam. Per celebrare il lancio, Outlier ha mostrato un nuovo trailer, dandoci un'idea di come possiamo gestire i nostri parchi pieni di esseri umani schiavizzati.

Mars Attracts abbandona l'idea che tutti siano felici in un parco a tema. I vostri umani sono stati rapiti dalla Terra per far parte di quello che i marziani vedono come una sorta di spettacolo da baraccone. Sei libero di torturarli a tuo piacimento, il che dà sicuramente un tocco creativo ai simulatori di gestione.

Tuttavia, gli esseri umani possono ancora rivelarsi un problema, soprattutto se i loro recinti non sono adattati alle loro esigenze e specialità. Tienili sotto controllo o rischia una rivolta in miniatura su Marte. Dai un'occhiata al gameplay nel trailer qui sotto: