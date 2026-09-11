Marsupilami 2 - Salsa Palombia

Quando ero piccola, adoravo entrare nella stanza di mio fratello maggiore. L'effrazione non era particolarmente in stile James Bond; bastava che le forbici di famiglia nella serratura della porta scassinassero la serratura e accedessero ai segreti dell'adolescente magro, che lui credeva dolcemente sarebbero rimasti intatti mentre era a scuola. Sotto il letto c'erano due scatole di plastica: una conteneva donne nude apparentemente legate alle notizie, dato che c'era scritto 'Rapporto' sul davanti, e l'altra era il sacro graal dei fumetti. Le signore nude non mi interessavano minimamente, ma la scatola dei fumetti era la mia erba gatta, e rimasi lì sul suo tappeto ammuffito nei suoi cupi colori anni '70, sfogliandoli finché osavi, perché sapevo che poteva tornare a casa in qualsiasi momento.

La grafica è meravigliosamente colorata.

Uno dei miei preferiti assoluti, insieme a Tintin, era un altro fumetto belga su una creatura simile a un gatto con una lunga coda chiamata Marsupilami. Credo che siano stati pubblicati solo una decina di numeri, ma sono stati ben usati dopo la mia furia. Ho persino provato a votare per il suo nome quando abbiamo scelto il nome del primo cane di famiglia, ma sono stato nettamente superato, quindi sì, Marsipansalami significa molto per me.

Quando si è presentata l'occasione di recensire un gioco basato su Marsupilami, ho colto al volo l'occasione. Ecco perché, nell'ultima settimana, sono rimasto incollato al mio posto, giocando freneticamente per finire il più possibile prima dell'uscita.

Questi sono i nemici leggermente più fastidiosi, invincibili e che devi semplicemente evitare.

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Che tipo di gioco è questo, oltre a essere impossibile da pronunciare? Il gioco è stato sviluppato da Ocellus Studios, che ci ha recentemente portato The Smurfs: Dreams e Marsupilami Hoobadventure, ed è un platform completamente 2D. Da parte mia, non ci sono voluti più di pochi minuti di gioco per rendermi conto che offre un caldo abbraccio nostalgico che ricorda giochi come Donkey Kong Country con un tocco di Rayman, e questo, signore e signori, non è una cosa negativa.

Le città ricordano chiaramente le strade accoglienti del Sud America quando si vedono le case colorate.

La grafica è colorata e deliziosa come dovrebbe essere un platformer, e gli ambienti sono incredibilmente piacevoli alla vista, facendoti venire voglia di andare avanti per vedere di più. I mondi sono esattamente come vorresti, spaziano da giungle colorate e vita cittadina accogliente con traffico frenetico a colline innevate. La musica di sottofondo è orecchiabile e dolce, e ti resta impressa in testa. Si adatta perfettamente ai livelli. Allora, di cosa parla il gioco? Il paese di Palombia - che suona allarmantemente simile alla Colombia - è stato invaso da una banda di duri e dai loro scagnozzi, e ora tengono il paese prigioniero dei suoni dell'hard rock, ma anche di jazz, electro e disco, che potrebbero far venire voglia di annegare qualsiasi Marsupilami nel più vicino specchio d'acqua.

Uno dei miei brani preferiti. A chi non piace essere costantemente inseguito da un treno?

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Tutti sanno che i Marsupilami vogliono qualche ritmo di salsa piccante a cui muovere la coda! Bastano solo uno sguardo veloce al boss hard rock menzionato per capire che gli sviluppatori devono essere un po' fan di Iron Maiden, dato che è una copia carbone di Eddie the Head, il che è bello da vedere. Ci sono tre personaggi giocabili nel gioco - Twister, Hope e Punch - e ognuno ha i propri punti di forza; in ogni livello, puoi scegliere di passare tra due personaggi specifici. Twister è un genio nel girare e planare; Hope può saltare doppio e volare attraverso certi ostacoli; e Punch può trasformarsi in una palla viola rimbalzante che può rimbalzare su superfici chiodate senza trasformarsi in un polpettone.

Non solo puoi giocare da solo e combinare due personaggi nei livelli, ma puoi anche giocare in cooperativa con qualcuno che ami per litigare. Purtroppo non avevo amici a portata di mano, quindi non ho ancora provato il gioco in modalità cooperativa, anche se non riesco a immaginare che sarebbe meno divertente con un amico al tuo fianco. Come avventura per giocatore singolo, il gioco è brillantemente divertente e pieno di segreti che si possono facilmente perdere. E come in tutti i platformer, devi raccogliere oggetti, che in questo caso sono frutta e note musicali da raccogliere al ritmo di melodie allegre.

Un dojo dove il tempo è essenziale e dove bisogna fare attenzione a ciò che si dice.

Inoltre, non raccogliamo solo per il gusto di farlo; raccogliamo perché frutta e note musicali sono valuta dura se vuoi sbloccare più livelli e boss. È facile iniziare a tremare quando vedi quanta frutta a volte serve per sbloccare un livello extra, ma non preoccuparti, la soluzione è vicina e si scrive SALSA. In modalità Salsa puoi rigiocare i livelli, ma il presupposto è che finché stai lontano dal pericolo ed eviti di subire danni, il frutto che catturi si moltiplica e puoi raggiungere quantità impressionanti sul mercato della frutta, per così dire. Ma una mossa falsa e la tua vita è spacciata.

A ogni livello, c'è anche un dojo nascosto da qualche parte, e non è sempre facile da individuare. Lo scopo di un dojo è raccogliere tutto ciò che vedi sullo schermo sotto pressione del tempo; se sbagli, devi ricominciare da capo, e la tua pazienza a volte viene messa alla prova perché, come ormai sappiamo tutti, la pazienza non è esattamente il mio punto forte.

Ghiaccio di ghiaccio, baby!

Un'altra cosa che richiede un po' di pazienza sono le battaglie contro i boss alla fine di ogni mondo. La mia battaglia con la mascotte perduta di Iron Maiden mi ha davvero fatto infuriare più di una volta. Ancora di più quando ho capito che non c'erano checkpoint durante il combattimento, che, come tutte le battaglie contro i boss, richiede tre tentativi per essere superato. Ho dovuto prendermi un'ora intera di pausa per calmarmi, e quando finalmente sono tornato, calmo come una sola, e ho ripreso il controller, il rocker duro ha finalmente assaporato la mia ira e ha morso la polvere.

I comandi del gioco sono quelli che definirei fenomenali. Ti sembra davvero di avere il pieno controllo, e quando muori non è perché i comandi sono pessimi, ma perché hai sbagliato. Rotoli con lo spirito più raffinato di Sonic, anche se a un ritmo più tranquillo - come se Sonic avesse preso una foratura - salti, salti doppio e colpisci i nemici con un attacco di coda o una corsa schiacciante, e finti con un salto sul muro qua e una scivolata gentile là. Nel frattempo, puoi cambiare personaggio. E dovrai farlo, a volte proprio nel mezzo di un salto, per prendere quel pezzo di frutto perfetto che il tuo altro personaggio non avrebbe alcuna possibilità di raggiungere. Anche se il gioco evoca nostalgia, per fortuna è un'avventura moderna che perdona i giocatori. Non risparmia nei checkpoint, e anche se hai solo tre vite, l'unica penalità è dover ricominciare dall'ultimo punto di salvataggio.

Tutte le note e i frutti che hai raccolto vengono salvati e diventano in bianco o nero nel gioco, così sai quali sono già stati raccolti. Il gioco offre tre diversi livelli di difficoltà: Facile, dove sei praticamente immortale; Normale, dove ottieni tre vite; e infine Difficile, che è un po' tirchio e ti dà solo due vite. Anch'io ho giocato in Normale, e il gioco non è particolarmente difficile perché è esattamente indulgente come ho spiegato prima. Le battaglie contro i boss, però, rappresentano un po' di mal di testa a chiunque abbia poca pazienza come me.

È davvero difficile non apprezzare questo gioco colorato, che è una pausa così piacevole dai miei giochi altrimenti oscuri e seri. E sicuramente fa piacere sedersi lì con un sorrisetto sciocco sulle labbra, canticchiando musica che ti rende felice.