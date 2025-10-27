Martedì e mercoledì gli ottavi di finale della EFL Cup per Arsenal, Liverpool, Chelsea, Wrexham...
La maggior parte proviene dalla Premier League, ma ce n'è ancora uno dalla quarta divisione...
Dopo l'azione europea della scorsa settimana, questa settimana è tempo di competizioni nazionali. In Inghilterra, il quarto turno della EFL Cup (ottavi di finale) si svolge tra martedì e mercoledì. Conosciuta anche come Carabao Cup o Coppa di Lega, questa competizione, che si tiene prima della più importante FA Cup, offre ancora l'opportunità a molti club di divisioni inferiori di confrontarsi con i migliori club della Premier League.
Nel turno precedente, il Grimsby Town, club di quarta divisione, ha eliminato il Manchester United, ad esempio...
Negli ottavi di finale, 11 provengono dalla Premier League, due dalla Championship di seconda divisione (Wrexham, Swansea), due dalla League One (Cardiff City, Wycombe) e uno dalla League Two (Grimsby).
Martedì 28 ottobre
- Grimsby Town vs. Brentford: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Wycombe vs. Fulham: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Wrexham vs. Cardiff City: 20:00 GMT, 21:00 CET
- Swansea vs. Manchester City: 19:45 GMT, 20:45 CET
Mercoledì 29 ottobre
- Arsenal-Brighton: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Liverpool-Crystal Palace: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Wolverhampton Wanderers vs. Chelsea: 19:45 GMT, 20:45 CET
- Newcastle-Tottenham: 20:00 GMT, 21:00 CET
L'anno scorso, il Newcastle United ha vinto il suo primo trofeo importante di sempre, sconfiggendo il Liverpool. Vi aspettate un altro "killer di giganti" in questo round?