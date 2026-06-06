Martha is Dead creatore, LKA, per espandere il suo universo horror con When Sirens Fall Silent in 2027

Lo sviluppatore LKA sta per espandere il suo "LKA Universe", la più ampia saga horror che include i suoi precedenti progetti di Martha is Dead e The Town of Light. Questo avverrà già il prossimo anno, poiché il progetto noto come When Sirens Fall Silent arriverà su PC nel 2027.

Quando le Sirene Cadono in Silenzio è un thriller psicologico investigativo con una narrazione ramificata e molteplici finali, che segue un personaggio chiamato Mila, una poliziotta nell'Italia degli anni '90, che inizia a indagare su una serie di rapimenti, omicidi, traumi e una figura strana chiamata L'Uomo. Perché, vi chiederete? Per capire cosa sta succedendo, chi è questa persona e come può fermare la brutalità.

Offrendo interpretazioni complete di viso e motion capture per i suoi personaggi, oltre a sistemi completi di performance vocale, When Sirens Fall Silent si propone di essere un progetto piuttosto ambizioso che include anche enigmi ambientali, una narrazione multilivello, interviste ai personaggi e altro ancora.

Come detto sopra, When Sirens Fall Silent uscirà nel 2027 su PC, e qui sotto potete vedere molte immagini del gioco che anticipano le sue ambizioni piuttosto impressionanti.