Martín Landaluce, ventenne, vendica Alcaraz e fa la storia al Miami Open

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Martín Landaluce è diventato la sorpresa del Miami Open, dopo aver battuto Sebastian Kordagli ottavi di finale del Miami Open, rimontando da un set di svantaggio e salvando una palla match, per batterlo finalmente 2-6, 7-6(6), 6-4 in due ore e mezza.

A 20 anni, è il massimo che abbia mai fatto in un torneo ATP di qualsiasi categoria, figuriamoci in un Masters 1.000, diventando il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere le finali a otto di una categoria Masters 1.000, nonché il giocatore con il ranking più basso (151 al mondo quando iniziò il torneo nelle fasi di qualificazione) ad arrivare così lontano al Miami Open dai tempi di Jim Grabb nel 1994).

Landaluce, che ha giocato principalmente nel Challenger Tour, dove ha vinto due titoli, l'ultimo a Orléans nel settembre 2025, ha vinto solo sei partite nel circuito ATP, quattro di queste al Miami Open 2026, inclusi tre giocatori tra i primi 50: Luciano Darderi, Karen Khachanov e Sebastian Korda.

Landaluce "vendica" Carlos Alcaraz, sconfitto da Korda domenica scorsa, e affronterà Jiri Lehecka stasera, non prima delle 20:00 CET, 19:00 GMT.