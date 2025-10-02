Martin Scorsese sotto i riflettori nella prossima docuserie su Apple TV+

Quando si tratta dei più grandi registi e visionari di tutti i tempi, Martin Scorsese fa assolutamente la differenza. Nel corso dei decenni, ha sfornato un successo acclamato dopo l'altro e, nonostante ora abbia 82 anni, non mostra segni di rallentamento.

Presto Apple TV+ punterà i riflettori sul regista e lo metterà a nudo mentre parla dei suoi anni nell'industria cinematografica. Si tratta di una docuserie in cinque parti che offre "accesso esclusivo e illimitato agli archivi privati di Scorsese" e che presenta alcune delle più grandi star del cinema e registi del mondo per parlare del loro tempo di lavoro con Scorsese, tra cui Cate Blanchett, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Spike Lee, Margot Robbie e Steven Spielberg.

In arrivo il Apple TV+ del 17 ottobre, puoi vedere il trailer di Mr. Scorsese qui sotto e la sua sinossi.

"Con accesso esclusivo e illimitato agli archivi privati di Scorsese, la serie di documentari è ancorata a lunghe conversazioni con il regista stesso e interviste inedite con amici, familiari e collaboratori creativi tra cui Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, insieme ai suoi figli, alla moglie Helen Morris e agli amici d'infanzia.

Dall'acclamata regista Rebecca Miller, "Mr. Scorsese" esamina come le sue esperienze di vita colorate abbiano influenzato la sua visione artistica, poiché ogni film che ha realizzato ha sbalordito il mondo con originalità. A partire dai suoi film studenteschi della New York University e proseguendo fino ai giorni nostri, questo documentario esplora i temi che hanno affascinato Scorsese e hanno influenzato il suo lavoro, tra cui il posto del bene e del male nella natura fondamentale dell'umanità".