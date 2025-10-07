Marty Supreme di Josh Safdie e Timothée Chalamet fa il suo debutto a sorpresa

HQ

Ieri sera, o questa mattina presto a seconda di come funzionano i fusi orari, Marty Supreme di Josh Safdie e Timothée Chalamet ha fatto la sua prima volta. So cosa stai pensando; il film non uscirà prima della fine di dicembre, ma ha fatto un debutto a sorpresa al New York Film Festival.

Il regista Josh Safdie è salito per primo sul palco del festival, seguito dalla star Timothée Chalamet. Entrambi hanno ricevuto applausi e applausi dai partecipanti al festival, che si sono poi sistemati per una proiezione a sorpresa. Safdie ha rivelato di aver finito il film solo alle 2 del mattino della domenica prima della premiere.

Quindi, alcune impressioni potrebbero già iniziare a circolare su Internet prima che il film faccia il suo debutto nelle sale. Se non lo sai, Marty Supreme è la storia di un giocatore di ping pong che rischia tutto per diventare famoso negli anni '50. Nel cast ci sono anche Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary e Tyler Okonma.