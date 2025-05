Marvel 1943: Rise of Hydra è stato posticipato all'inizio del 2026

HQ

Ora che Rockstar ha spostato Grand Theft Auto VI fino a maggio 2026, potresti pensare che questo innescherebbe un effetto a catena in cui molti giochi cercherebbero di bloccare un lancio nella seconda metà del 2025. Per Skydance e il prossimo Marvel 1943: Rise of Hydra, questo non sarà affatto il caso.

Lo sviluppatore si è rivolto ai social media per notare che Marvel 1943: Rise of Hydra non verrà lanciato affatto quest'anno e debutterà invece all'inizio del 2026. Questa decisione è stata presa per dare al gioco il tempo di cui ha bisogno per essere rifinito e per garantire che il prodotto finale rifletta la visione del gioco.

L'affermazione esatta aggiunge: "Abbiamo un aggiornamento importante: Marvel 1943: Rise of Hydra verrà lanciato all'inizio del 2026.

"Dedicare questo tempo in più ci permetterà di aggiungere più rifiniture e assicurarci di offrirvi la migliore esperienza possibile e all'altezza della nostra visione".

In caso contrario, si dice che Skydance abbia in programma di mostrare presto di più sul gioco, quindi rimanete sintonizzati per questo.