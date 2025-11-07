Marvel 1943: Rise of Hydra ritardato senza alcuna nuova finestra di lancio confermata

HQ

Considerando che Marvel 1943: Rise of Hydra doveva essere rilasciato all'inizio del 2026, abbiamo sentito sorprendentemente poco parlare di questo enorme progetto. E ora si scopre che c'è una buona spiegazione per questo. Il gioco semplicemente non è pronto.

Skydance New Media ha annunciato via Instagram che "per realizzare pienamente la nostra visione per Marvel 1943: Rise of Hydra, abbiamo preso la decisione di spostare la nostra finestra di rilascio oltre l'inizio del 2026". Questo è il secondo ritardo per il gioco.

Sfortunatamente, non abbiamo una nuova data e nemmeno una finestra di lancio, quindi è difficile prevedere quanto durerà il ritardo. Si spera che venga comunque rilasciato in autunno, ma dovremmo essere pienamente consapevoli che il 2027 è una possibilità, anche perché Grand Theft Auto VI uscirà a novembre, un titolo che probabilmente dominerà le liste di uscita.

Marvel 1943: Rise of Hydra presenta Capitan America e Black Panther nei ruoli principali in una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, e l'idea è che si uniranno per fermare l'Hydra.