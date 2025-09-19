Marvel 1943: Rise of Hydra trapela online il gameplay e gli screenshot

HQ

Alcuni gameplay e screenshot sono stati messi online da Marvel 1943: Rise of Hydra. Il gioco, che vede Capitan America e Black Panther collaborare per affrontare i nazisti nella seconda guerra mondiale, è stato posticipato all'inizio di quest'anno al lancio nel 2026, ma se vuoi vedere come appariva una versione molto precedente del gioco, ora puoi farlo.

Gli screenshot trapelati e la clip di gioco provengono da MP1st e provengono da uno sviluppatore che ha lavorato al gioco. Sebbene la clip sul sito di MP1st sembri piuttosto difettosa, vale la pena notare che si dice che abbia circa 2-3 anni, quindi probabilmente non vale la pena giudicare il gameplay attuale su di essa.

Vediamo Black Panther fare a pezzi alcuni soldati nazisti, saltare attraverso un bar verso la sua prossima vittima e muoversi alla velocità che ci si aspetterebbe da un supereroe. In ulteriori screenshot, vediamo imponenti paesaggi urbani, interni lussuosi e anche alcune aree più aperte con alberi su cui arrampicarsi.