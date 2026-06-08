Marvel 1943: Rise of Hydra verrà lanciato nel 2027 al più presto

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Il 2026 è già stato uno degli anni più intensi del mondo dei videogiochi. Migliaia di nuovi titoli sono stati lanciati solo nella prima metà dell'anno, come ha confermato Geoff Keighley al Summer Game Fest. Può essere facile per un gioco, anche un gioco enorme, scivolare inosservato, e forse non ti sei nemmeno accorto che abbiamo passato il weekend senza che Marvel 1943: Rise of Hydra si imponesse un'altra finestra di rilascio.

Secondo IGN, il gioco non cercherà di infilarsi nella finestra di lancio pre-GTA VI, né salterà nemmeno alla fine dell'anno. Invece, uscirà al più presto nel 2027, il che saranno sei anni da quando il gioco si è presentato al mondo.

Shawn Kittelsen, vicepresidente senior di Paramount Games Studio, ha confermato che il gioco esiste ancora e che è giocabile nel suo stato attuale. "È giocabile. Ho qui il mio controller SpongeBob, ma al momento è sul mio hard disk. Così posso andare avanti e giocare la build. Stiamo continuando lo sviluppo, ma Amy e il team hanno grandi ambizioni per il livello di qualità che vogliono raggiungere," ha detto.

"Sono una squadra relativamente piccola considerando la qualità AAA che stanno offrendo. Quello che avete visto nei filmati precedenti è come appare il gioco, e lo stiamo realizzando con una frazione delle risorse che si vedono in altri giochi AAA dello stesso tipo, cercando davvero di spingere un nuovo modello di sviluppo molto più responsabile e sostenibile."

Kittelsen ha detto di sperare che il team di Amy Hennig a Skydance New Media possa evitare la "disruption" che il gaming ha visto negli ultimi anni, ma c'è molta fiducia in parte di Paramount riposta nel team di Hennig. Kittelsen ha detto: "Stiamo dando loro il tempo di cucinare."

Speriamo che il risultato finale ne valga la pena, ma lo sapremo con certezza solo quando il gioco uscirà.