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Marvel apporta modifiche alle sue posizioni dirigenziali, con Brad Winderbaum degli Marvel Studios che ottiene una promozione

Sono state apportate alcune modifiche per preparare il gigante dell'intrattenimento agli anni a venire.

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Marvel ha deciso di adattarsi e modificare i propri ruoli esecutivi, spostando il personale tra i settori del cinema, della televisione, dell'animazione e dei fumetti.

Come confermato in un comunicato stampa, la notizia più importante è che Brad Winderbaum di Marvel Studios sarà promosso a capo di Marvel Television, Animation, Comics e Franchise, ruolo di fatto di supervisione per tutte le strade creative di Marvel e un'espansione del suo precedente incarico di unico supervisore degli sforzi televisivi e di animazione da parte di Marvel.

Oltre a questo, l'ex dirigente Disney David Abdo si unisce alla Marvel come nuovo direttore generale per fumetti e franchise, ruolo che risponde a Winderbaum. Questo ruolo è ora disponibile, poiché Dan Buckley si sta allontanando dalla posizione dopo 30 anni, con la transizione prevista a metà 2027.

Il capo capo della Marvel, Kevin Feige, ha parlato un po' di questi cambiamenti, aggiungendo: "Brad porta con sé una comprovata capacità di guidare team creativi e creare narrazioni episodiche e continue che risuonano con i nostri fan in tutto il mondo, mentre David offre un solido curriculum di eccellenza operativa e crescita strategica. Sono entusiasta di quello che potranno fare insieme."

Ha anche accennato alla partenza di Buckley osservando: "L'influenza della Marvel sulla cultura popolare si è estesa sotto la guida di Dan, portando i nostri personaggi e le nostre storie a nuovi fan in tutto il mondo. Dan ha lasciato un segno duraturo nell'eredità della Marvel e nell'industria dei fumetti, e gli sono profondamente grato e lieto che avremo il suo pieno sostegno durante questa transizione."

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