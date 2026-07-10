Marvel conferma il calendario del San Diego Comic-Con, inclusa la presentazione della Hall H il 25 luglio

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È quasi il periodo dell'anno per gli appassionati di fumetti, film, TV, videogiochi e intrattenimento in generale per affollarsi ancora una volta a San Diego per l'evento annuale Comic-Con. La convention californiana si terrà alla fine di questo mese e, detto ciò, Marvel ha confermato la sua piena presenza e il calendario del festival.

Marvel sarà presente al San Diego Comic-Con per tutti e quattro i giorni dal 23 al 26 luglio, ma il momento di grande interesse arriverà sabato 25 luglio, quando il colosso del fumetto salirà sul palco nella Hall H per ospitare una grande presentazione. Sono passati un paio d'anni dall'ultima volta che la Marvel ha ospitato una presentazione del genere, ma di solito possiamo aspettarci un aggiornamento sui futuri piani dell'Universo Cinematografico Marvel, spesso in concomitanza con annunci del cast e trailer, rendendo una vera rivelazione dei trailer di Avengers: Doomsday ancora più plausibile.

Marvel aggiunge a riguardo: "E naturalmente, i fan non vorranno perdersi la presentazione della Hall H di Marvel Studios sabato, dove ospiti a sorpresa condivideranno uno sguardo esclusivo su cosa c'è il futuro per l'MCU."

Oltre a questo, aspettatevi due stand sul pavimento (#2359 e #2519), e anche panel dedicati a esplorare le run a fumetti di Avengers: Armageddon e Midnight Universe, più un altro per X-Men '97, oltre a apparizioni di Marvel's Wolverine, Marvel's Tokon: Fighting Souls e Marvel Rivals nell'elemento videoludico.

Visiterai o seguirai il San Diego Comic-Con più avanti questo mese? Non dimenticate che anche il San Diego Comic-Con Malaga si terrà a ottobre, con la lista completa di ospiti e partner ora disponibile.