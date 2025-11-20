Marvel Cosmic Invasion per ottenere le edizioni fisiche per le edizioni Standard e Deluxe

HQ

Molto presto, Earth's Mightiest Heroes sarà chiamato all'azione per affrontare le orde di insetti di Annihilus come parte di Tribute Games ' Marvel Cosmic Invasion. Il titolo beat 'em up uscirà su PC e console il 1° dicembre, e con questa avvicinarsi sempre di più l'editore Dotemu ha buone notizie da condividere.

Il gioco arcade avrà le edizioni fisiche. Sia la versione Standard che quella Deluxe del gioco avranno opzioni fisiche che includono anche il gioco completo installato sulla cartuccia per Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda ciò che offrono le due edizioni, l'edizione Standard è solo il gioco base e ti costerà 39,99$ per la versione PS5, Xbox e Switch e poi 49,99$ per l'edizione Switch 2 (non è chiaro perché le edizioni fisiche Switch 2 costano più di altri formati). L'alternativa Deluxe includerà il gioco base ma anche qualche extra extra, ovvero una custodia SteelBook, un poster dettagliato, 15 carte artistiche esclusive e anche una scheda adesiva. Questa edizione costerà 59,99 dollari su PS5, Xbox e Switch e 69,99 dollari su Switch 2.

Ancora una volta, i preordini per queste opzioni fisiche sono iniziati e dovrebbero arrivare il 13 marzo 2026, quasi quattro mesi dopo la versione digitale del gioco.