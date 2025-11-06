Marvel e Insomniac Games lavoreranno insieme per "molti anni a venire"

HQ

Ci sono molti giochi Marvel in lavorazione in questo momento. Arkane ha Blade, Arc System Works ha Marvel Tokon: Fighting Souls, Motive ha un gioco di Iron Man e, naturalmente, Insomniac si sta preparando per l'uscita di Marvel's Wolverine il prossimo anno.

Parlando con Game Informer, il direttore generale di Marvel Games Haluk Mentes ha affermato che mentre la Marvel è lieta di lavorare con così tanti studi, vede i progetti di Insomniac come l' "epitome" della sua filosofia quando si tratta di giochi.

"Abbiamo lavorato insieme per più di un decennio e abbiamo sviluppato una tale scorciatoia in diversi giochi di Marvel's Spider-Man che quando è arrivato il momento di riportare Logan in modo spettacolare e viscerale, è stato ovvio per tutti i membri del nostro team che Insomniac era la scelta perfetta". Ha detto Mentes. "Sono stati la nostra cultura e i nostri valori condivisi a unirci e siamo così orgogliosi di continuare a collaborare per molti anni a venire".

Considerando che Marvel Games sembrava davvero aver fatto un grande balzo in avanti nel 2018 con Marvel's Spider-Man, possiamo capire perché l'azienda vuole lavorare così tanto con Insomniac. Con un altro gioco di Spider-Man probabilmente in programma ad un certo punto, sembra che Insomniac sarà impegnato con il marchio Marvel ben oltre Wolverine.

Marvel's Wolverine uscirà nell'autunno 2026.