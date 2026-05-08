Sebbene i giochi cinematografici del passato fossero quasi sempre solo pessimi spalle che non lasciavano nessuno soddisfatto (con la possibile eccezione dei boss astuti), i giochi basati su fumetti e cartoni animati erano un'eccezione. Qui, invece, c'è una ricchezza di classici, ma il Marvel Maximum Collection manca di diversi dei migliori giochi Marvel di quest'epoca, sviluppati da Capcom, desiderosa di pubblicare le proprie raccolte. Ci sono ancora un paio di gemme, però, e per rendere le cose ancora migliori, diverse sono disponibili in diverse edizioni, permettendoti di confrontare e giocare la versione che meglio corrisponde ai tuoi ricordi nostalgici.

Da parte mia, ho colto l'occasione per fare esattamente il contrario, e finalmente ho avuto la possibilità di godermi le versioni che NON giocavo all'epoca, come la versione Mega Drive di Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, che possedevo e giocavo su Super Nintendo allora.

I classici Marvel, in particolare quelli di Capcom e Sega, sono assenti, il che è una grande perdita.

Quindi, quali giochi sono inclusi in questa raccolta e in quali versioni? Lasciate che inizi dicendovi cosa ottenete per i vostri soldi, in ordine cronologico:



Silver Surfer (NES, 1990)



Capitan America e gli Avengers (NES/Arkad/Mega Drive, 1991)



X-Men: Il Gioco Arcade (Arkad, 1992)



Spider-Man e gli X-Men in Arcade e La Vendetta (SNES/Mega Drive/GB/GG, 1992)



Spider-Man e Venom: Carnage Massimo (SNES/Mega Drive, 1994)



Venom / Spider-Man: Ansia da separazione (SNES/Mega Drive, 1995)



Tutti i giochi offrono anche funzionalità come la possibilità di rimappare i comandi o riavvolgere il tempo. È efficace, ma ovviamente avviene a scapito della sfida e dell'impegno. D'altra parte, rende Silver Surfer un po' più sopportabile, dato che è uno dei giochi più difficili di tutti i tempi e, sotto molti aspetti, praticamente ingiocabile senza barare. Stranamente, è comunque un titolo ben realizzato, con una grafica impressionante per l'epoca e una buona musica, ma dubito che qualcuno lo considererà altro che una curiosità.

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The Silver Surfer ci ricorda che le cose non erano necessariamente migliori in passato.

Captain America and the Avengers è il secondo miglior gioco della raccolta, un picchiaduro piuttosto classico con quattro personaggi diversi (Captain America, Hawkeye, Iron Man e Vision) e una modalità cooperativa, dove l'obiettivo è picchiare Red Skull. La versione arcade è di gran lunga la migliore, ma mi piacciono molto anche le altre versioni, perché mostrano chiaramente come potrebbero andare le cose in quest'epoca in cui le uscite multipiattaforma a volte erano giochi completamente separati (il miglior esempio è Aladdin). Qui, Data East ha realizzato il gioco per Mega Drive, mentre una versione meno avanzata per Super Nintendo è stata realizzata da Mindscape - mentre la versione NES è, in linea generale, un titolo separato.

Spider-Man e gli X-Men in Arcade's Revenge è, sotto molti aspetti, un action platform un po' frustrante, anche se lo trovo interessante perché include quattro versioni del gioco - tra cui Game Boy e Game Gear. Questo offre ancora una volta uno sguardo sulla diversità dei titoli multi-formato e dimostra quanto diverse fossero le opzioni portatili di Nintendo e Sega in termini di prestazioni. Puoi giocarci usando Rewind, ma come ho detto, non è esattamente un vero e proprio spettacolo, anche se la versione a 16 bit offre pixel piuttosto intelligenti.

Maximum Carnage è comunque molto divertente, soprattutto grazie al fumetto da cui si basa e a una colonna sonora da paura.

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Spider-Man e Venom: Maximum Carnage è il gioco che ho giocato di più all'epoca tra tutti i titoli di questa raccolta. L'ho giocato fino allo sfinimento sul Super Nintendo e sembra di ricordare di essere riuscito effettivamente a finirlo, cosa che oggi mi sembra completamente incomprensibile. Si basa sul leggendario crossover Marvel omonimo ed è, semplicemente, sul sconfiggere il pazzo Carnage. Purtroppo offre solo il modo single-player e avrebbe beneficiato della cooperativa, ma in realtà è ancora abbastanza divertente oggi

Venom / Spider-Man: Separation Anxiety Mi sono perso questo film quando è uscito; PlayStation e Saturn erano stati rilasciati e il 16-bit era alla moda all'epoca quanto lo sono i fidget spinner e Damn Daniel nel 2026. Ha ricevuto recensioni piuttosto pessime quando è uscito, e capisco il perché. È davvero un picchiaduro del minimo comune denominatore, e non c'è nulla che spicchi. Puoi giocare con due persone, sia chiaro, ma è davvero deludente.

X-Men: The Arcade Game - questo è in definitiva l'unico che vale davvero il tuo tempo.

Infine, abbiamo il vero gioiello della collezione: X-Men: The Arcade Game. In realtà supporta fino a sei giocatori online, anche se non sono riuscito a testarlo perché non conosco nessun altro con la collezione. Fortunatamente, non è necessario, perché è molto divertente anche in multiplayer locale. Questo è un puro gioco arcade sviluppato da Konami, ispirato ai giochi delle Tartarughe. Non è all'altezza di Turtles in Time o The Hyperstone Heist, ma è un solido picchiaduro facile da consigliare.

Alla fine, X-Men: The Arcade Game salva da solo il punteggio a sei, perché senza di esso gli avrei dato un cinque. Silver Surfer è, nel migliore dei casi, interessante come esercizio stilistico, e gli altri quattro sono piuttosto mediocri e, a volte, troppo simili tra loro. È come se Limited Run Games li avesse presi da un bidon a svantaggi, dove i titoli Marvel di Sega, X-Men: Mutant Apocalypse e The Punisher di Capcom, tra gli altri, erano già stati acquistati rapidamente. Come detto, gli X-Men sopra citati si distinguono per la sua furia, i pixel splendidi e il vero valore di intrattenimento, ma per il resto è troppo poco e troppo tardi.