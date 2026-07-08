Marvel Rivals ' aggiornamento più grande finora arriva nella Stagione 9

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Marvel Rivals Stagione 9: Il mistero di Tebe introduce Apocalisse, uno dei villain più potenti della Marvel. È quindi logico che l'arrivo di un tale personaggio segni anche l'arrivo del più grande aggiornamento finora per il sparatutto eroico di NetEase.

Le squadre stanno venendo completamente rinnovate, con ogni singolo eroe che ora possiede 2 abilità di squadra, una equipaggiata contemporaneamente. Inoltre, circa l'80% del roster riceverà modifiche di bilanciamento, e Black Widow sta venendo completamente ridisegnato il suo combattimento. I personaggi ad alta mobilità avranno uno scudo rigenerativo, il che significa che è meno rischioso per loro provare tattiche di colpisci e fuggi, e come al solito ci sono nuovi eroi da giocare e una nuova mappa da provare.

Apocalisse non è etichettato tra i prossimi personaggi giocabili. Invece, Jubilee arriverà come nuovo Stratega quando la nona stagione uscirà il 10 luglio, e The Hood arriverà più avanti nella stagione. Dai un'occhiata al trailer della Stagione 9 e al gameplay di Jubilee qui sotto:

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